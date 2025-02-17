В Сочи снимают комедийный сериал о станичной жизни

В Лазаревском районе Сочи проходят съемки сериала "Знахарь" кинокомпании 1-2-3 Production для телеканала ТНТ. В центре истории - приключения ветреного водителя скорой помощи Кости (исполняет Денис Васильев). Накопив в Москве долги и кредиты, он, прямо как классический гоголевский персонаж из "Ревизора", спасается бегством - садится в первый попавшийся автобус.

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Судьба заносит его в станицу на юге, где местные жители по ошибке принимают молодого человека за долгожданного врача Христофора Сергеевича. Казалось бы, вот он шанс вырваться из затягивающейся петли, однако притворяться специалистом, ничего не смысля в медицине, - непростая задачка, так что Косте придется постоянно лавировать от одной щекотливой ситуации к другой, укрываясь от угрозы разоблачения.

К съемкам сериала приступили 15 ноября в живописном ауле Большой Кичмай на берегу реки Шахе. Корреспонденты "РГ" побывали в удивительном доме главного героя (оказалось, настоящие владельцы давно сдают его на лето отдыхающим). В воздухе комнаток смешались запахи зимней садовой свежести и искусно подобранного реквизита. Уже на пороге прихожей словно попадаешь на полвека назад. На окнах развешаны букеты трав, у двери расставлены баночки с искусственным медом (отголосок обманки-пасеки во дворе), везде советская мебель, и только монитор с клавиатурой выдает внезапного преемника почившего знахаря. По словам художника-постановщика сериала Анастасии Коваленко, многие аутентичные вещи она находила на блошиных рынках либо по объявлениям, что-то передавали местные жители.

- А т а к к а к ж а н р к о м е д и и п р е д у с м а т р и в а е т н е к о т о р о е п р е у в е л и ч е н и е , т о и з д е с ь с т а р а л а с ь д о б а в л я т ь к а к о й - т о с к а з о ч н о с т и , с о ч н ы х э л е м е н т о в , ч т о б ы с о з д а т ь я р к и й к о д с т а н и ц ы и к у д а н а ш и м з р и т е л я м п о т о м б у д е т и н т е р е с н о п р и е х а т ь , - о т м е ч а е т Анастасия Коваленко.

Веселое утрирование прослеживается и в облике персонажей. После магического щелчка хлопушки на площадке появляется один из основных героев - Григорий (исполняет Артем Гайдуков). На зеленом мопеде он лихо проезжает по бетонной дорожке мимо скамеек. Григорий хоть и не состоит в реестре, но одевается как казак - поверх его перепоясанной красной рубахи накинута "косуха", из-под края кубанки выбиваются рыжие кудри, на ногах - сапоги. Его жена Тамара (в исполнении актрисы Малого театра Екатерины Казаковой) в это время на другом конце двора, в расстегнутом полушубке, хлопает калиткой, явно не желая встречи с мужем…

- С с е р и а л ь н ы м с у п р у г о м у м о е й г е р о и н и н е п р о с т ы е о т н о ш е н и я , - с у л ы б к о й з а м е ч а е т Екатерина Казакова после завершения дубля. - Тамара - пылкая и любящая женщина. И хотя я коренная москвичка, но, узнав из сценария, что она обладает кубанским юмором, сразу поняла - это я. В жизни тоже люблю от души похохотать. На сцене комфортно чувствую себя именно в комедиях, поэтому мне нравится, что не нужно гасить себя, настраиваясь на что-то драматическое. Наоборот, надо быть раскрепощенной и веселой.

По задумке создателей, "Знахарь" - еще один взгляд на извечный конфликт между городом и деревней. И так как место действия должно быть пронизано колоритом казачества, то воплощение южного духа, пусть и с ироничным налетом, доверили режиссеру, который сам до недавнего времени жил в Краснодаре, более того - родился в станице Динской.

- Р а б о т а в п р о е к т е п о д а р и л а м н е в о з м о ж н о с т ь в с п о м н и т ь р а з м е р е н н ы й с е л ь с к и й у к л а д , е г о н е п р и н у ж д е н н о с т ь , - р а с с к а з ы в а е т р е ж и с с е р - п о с т а н о в щ и к Н и к и т а А н д р и е н к о . - И д е ю с е р и а л а п р и д у м а л и е щ е п я т ь л е т н а з а д . Н а д с ц е н а р и е м р а б о т а л к р е а т и в н ы й п р о д ю с е р Иван Баранов вместе с авторами Сергеем Неждановым и Эмилем Аскеровым, а ко мне история попала летом, когда я готовился к совершенно другому проекту. Знаете, это большая удача, потому что получилось волшебство - невероятная фактура, гостеприимные местные жители, угощавшие нас в эти месяцы хурмой, мандаринами. Кстати, мы активно привлекали их к участию в массовых сценах, причем среди них встретил потенциально перспективных актеров, которых бы с удовольствием приглашал в другие проекты.

Фактически все профессиональное оборудование коллектив кинокомпании 1-2-3 Production привез из столицы. На месте арендовал только крупный реквизит, к примеру, цистерну для кваса на колесах, которую в Москве уже не достать, а также гримерно-костюмерные прицепы у Черноморской киностудии. Еще одна особенность съемочного процесса - отсутствие павильонных декораций. Даже по-осеннему сумеречные дожди вносили свою особую ноту - участники массовых сцен появлялись в кадре с зонтиками. А это добавляет экранному повествованию настоящей жизни и объема, уверены создатели.

Кстати

Главные роли в проекте исполнили Катерина Ковальчук, Николай Фоменко, Светлана Пермякова. В сериал старались привлечь не только звездных артистов, но и малоизвестных молодых актеров.