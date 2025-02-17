Режиссер «Миссии невыполнима» прокомментировал низкие сборы новой части

В 2023 году студия Paramount Pictures выпустила «Миссию невыполнима: Смертельная расплата» — седьмой фильм в культовой шпионской серии. Картина собрала в прокате $ 571 млн, показав худший результат во франшизе со времён третьей части, которая в 2006 году собрала $ 397 млн.

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Режиссёр «Смертельной расплаты» Кристофер Маккуорри впервые прокомментировал кассовые показатели ленты. Постановщик отметил, что продолжает работать над восьмой частью серии без каких-либо пауз, чтобы впечатлить зрителей ещё сильнее и призвать их в кинотеатры.

П е р е д т е м и , к т о о т л и ч н о п р о в ё л в р е м я н а « С м е р т е л ь н о й р а с п л а т е » , м ы в ы п о л н и л и с в о ё о б я з а т е л ь с т в о . Т е м , к т о н е п о л у ч и л у д о в о л ь с т в и я о т п р о с м о т р а — м ы н е о с т а н а в л и в а е м с я . М ы , ч ё р т в о з ь м и , н е о с т а н а в л и в а е м с я .

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». К своим ролям вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры. Премьера «Финальной расплаты» состоится 21 мая 2025 года.