Режиссёр «Миссии невыполнима» прокомментировал низкие сборы «Смертельной расплаты»

В 2023 году студия Paramount Pictures выпустила «Миссию невыполнима: Смертельная расплата» — седьмой фильм в культовой шпионской серии. Картина собрала в прокате $ 571 млн, показав худший результат во франшизе со времён третьей части, которая в 2006 году собрала $ 397 млн.

Режиссер «Миссии невыполнима» прокомментировал низкие сборы новой части
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Режиссёр «Смертельной расплаты» Кристофер Маккуорри впервые прокомментировал кассовые показатели ленты. Постановщик отметил, что продолжает работать над восьмой частью серии без каких-либо пауз, чтобы впечатлить зрителей ещё сильнее и призвать их в кинотеатры.

Перед теми, кто отлично провёл время на «Смертельной расплате», мы выполнили своё обязательство. Тем, кто не получил удовольствия от просмотра мы не останавливаемся. Мы, чёрт возьми, не останавливаемся.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». К своим ролям вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры. Премьера «Финальной расплаты» состоится 21 мая 2025 года.

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Миссия невыполнима
Хейли Этвелл
Итан Хант
Ванесса Кирби
Кристофер Маккуорри
Саймон Пегг
Ребекка Фергюсон