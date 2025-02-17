Опубликовано расписание выхода сериала «Челюскин. Первые»

Уже 20 февраля состоится премьера исторической драмы «Челюскин. Первые». Шоу расскажет историю молодых и дерзких полярников во главе с Отто Шмидтом, которые в 1934 году пытаются пересечь Северный морской путь на ледоколе «Челюскин». Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.

В первый сезон сериала войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 27 марта.

Расписание выхода сериала «Челюскин. Первые»

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