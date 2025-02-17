Когда речь заходит о самых дорогих фильмах, многие сразу вспоминают блокбастеры с впечатляющими спецэффектами и звездным составом. Однако абсолютный рекорд по бюджету на момент выхода установила картина «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015).

Седьмой эпизод культовой саги обошёлся студии Disney в 447 миллионов долларов, став самым дорогостоящим фильмом в истории кино. Это объясняется сразу несколькими факторами: масштабные съемки с использованием практических и компьютерных эффектов, огромные расходы на маркетинг, возвращение легендарных актеров франшизы и разработка новых персонажей, а также создание реалистичных декораций, в том числе культового «Тысячелетнего сокола».

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Несмотря на колоссальный бюджет, вложения полностью оправдались. Фильм собрал более 2 миллиардов долларов в мировом прокате, став не только коммерческим хитом, но и одним из самых кассовых фильмов в истории.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.