Сокуров рассказал о фильме «Одинокий голос человека»

Александр Сокуров в беседе с НСН поддержал показ своего фильма в Краснодаре спустя 40 лет после выхода.

Фильм «Одинокий голос человека» актуален до сих пор, так как это история молодого человека, который вернулся с войны и пытается строить свою жизнь, заявил НСН режиссер Александр Сокуров.

Кинокритик Кира Кац сообщила, что 22 февраля в Краснодаре пройдет показ фильма Александра Сокурова «Одинокий голос человека». Картина была дипломной работой автора. После сеанса будут обсуждения со зрителями. Сценарий фильма создан по мотивам произведений Андрея Платонова «Река Потудань», «Сокровенный человек» и «Происхождение мастера». В 1978 году картина не прошла цензуру и не вышла в кино. Выход на экраны состоялся лишь в 1987 году. Сокуров назвал это прекрасной новостью.

« Д л я м е н я э т о п р е к р а с н а я н о в о с т ь , ч т о п о к а з б у д е т . В а ж н о , ч т о б ы п о к а з а л и х о р о ш у ю о т р е с т а в р и р о в а н н у ю в е р с и ю э т о г о ф и л ь м а , к о т о р у ю м ы н а «Ленфильме» сделали. Сам фильм актуален в современном мире, это возвращение солдата с войны, история о том, как складывается его мирная жизнь. Это фильм про судьбу человека. Когда-то мой отец так вот возвращался с Великой Отечественной. У него были вопросы, как жить дальше. Я сын ветерана, вся его жизнь – часть моей жизни», - рассказал он.

По его словам, современному зрителю важно напоминать про великую литературу.

« Э т о и с т о р и я м о л о д о г о п а р н я , п о м о т и в а м в е л и к о г о с о в е т с к о г о п и с а т е л я Андрей Платонова. Важно напоминать современному зрителю, что существует великая литература. Это одна из задач таких фильмов, которые создаются по мотивам литературных произведений. Платонов – это выдающийся писатель, один из самых уникальных писателей советского периода», - подытожил собеседник НСН.

В середине октября прошлого года Александр Сокуров заявил, что Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение его фильму «Сказка». До этого режиссер рассказывал, что министерство запретило показ «Сказки» на фестивале «Каро.Арт» в Москве. Тогда же он допустил, что за этим последует отказ в выдаче картине прокатного удостоверения «и негласный запрет на показ всех его кинематографических работ, созданных ранее», передает «Радиоточка НСН».