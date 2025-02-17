Названы самые безнравственные сериалы России

Российские фильмы и сериалы зачастую пропагандируют отказ от семейных ценностей, считает психолог Ольга Латынцева.

© кадр из сериала «Содержанки»

По ее мнению, происходит катастрофическое размытие семейных ценностей.

« О н и в ы м е щ а ю т с я з а г о р и з о н т , з а с к о б к и . У н а с н а э т о р а б о т а е т т е л е в и д е н и е , и н т е р н е т , с п и к е р ы . Х а к а м а д а , н а п р и м е р , в о в с е х и н т е р в ь ю г о в о р и т , ч т о е й и з м е н я л и в с е м у ж ь я , э т о н о р м а л ь н о , а о т к р ы т ы й б р а к – э т о о т л и ч н а я и д е я . М о л о д а я д е в у ш к а , к о т о р а я с о з д а е т о т н о ш е н и я и п р и н и м а е т р е ш е н и е , р о ж а т ь и л и н е т , б о и т с я , ч т о м у ж к у д а - н и б у д ь у й д е т . Д е в у ш к и б о я т с я » , - с о о б щ и л а о н а .

Психолог посетовала на аналогичный подход со стороны создателей сериалов.

« В о д н о м с е р и а л е м ы у в и д е л и , к а к к л а с с н о н е п р и д е р ж и в а т ь с я в е р н о с т и , в д р у г о м в и д и м , ч т о ж и т ь н а д в е с е м ь и – э т о н о р м а л ь н о , е щ е о д и н с е р и а л р а с с к а з ы в а е т , ч т о м о ж н о н е р о ж а т ь в о о б щ е . У н а с е с т ь т р и г р о м к и х с е р и а л а , к о т о р ы е п р о с т о п е р е ч е р к н у л и в с е ц е н н о с т и Р о с с и и в с ф е р е с е м ь и и в е р н о с т и – «Сладкая жизнь», «Содержанки» и «Беспринципные». В каждом сериале по три сезона, сто серий. Человек посмотрел сто серий про то, почему не надо рожать, а надо жить для себя», - рассказала психолог НСН.

Ранее новости сообщали, что в России становится обычным явлением, когда женщины полностью зависят от финансовой поддержки мужчин, что, по мнению директора брачного агентства Вячеслава Шумилина, создает искаженные представления о браке.