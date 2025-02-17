Названы самые безнравственные сериалы России

«Перечеркнули все ценности»: психолог назвала самые безнравственные сериалы России
Российские фильмы и сериалы зачастую пропагандируют отказ от семейных ценностей, считает психолог Ольга Латынцева.
По ее мнению, происходит катастрофическое размытие семейных ценностей.
«Они вымещаются за горизонт, за скобки. У нас на это работает телевидение, интернет, спикеры. Хакамада, например, во всех интервью говорит, что ей изменяли все мужья, это нормально, а открытый брак – это отличная идея. Молодая девушка, которая создает отношения и принимает решение, рожать или нет, боится, что муж куда-нибудь уйдет. Девушки боятся», - сообщила она.
Психолог посетовала на аналогичный подход со стороны создателей сериалов.
«В одном сериале мы увидели, как классно не придерживаться верности, в другом видим, что жить на две семьи – это нормально, еще один сериал рассказывает, что можно не рожать вообще. У нас есть три громких сериала, которые просто перечеркнули все ценности России в сфере семьи и верности – «Сладкая жизнь», «Содержанки» и «Беспринципные». В каждом сериале по три сезона, сто серий. Человек посмотрел сто серий про то, почему не надо рожать, а надо жить для себя», - рассказала психолог НСН.
Ранее новости сообщали, что в России становится обычным явлением, когда женщины полностью зависят от финансовой поддержки мужчин, что, по мнению директора брачного агентства Вячеслава Шумилина, создает искаженные представления о браке.