Студия показала русский трейлер фильма «Киллер в отставке»

Трейлер экшн-комедии «Киллер в отставке» (Old Guy) представила 17 февраля 2025 года кинокомпания «Централ Партнершип». Главные роли в фильме режиссера Саймона Уэста по сценарию Грега Джонсона исполнили Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Иствуд, Райан Макпарланд, Энн Акинджирин и др.

© кадр из фильма «Киллер в отставке»

- О т с т а в н о й к и л л е р Д э н н и Д о л и н с к и ( В а л ь ц ) п о - п р е ж н е м у с ч и т а е т с е б я н е п р е в з о й д е н н ы м м а с т е р о м с в о е г о д е л а , - с о о б щ а е т с я в с и н о п с и с е . - И о н ч е р т о в с к и д о в о л е н , к о г д а е г о р а б о т о д а т е л и п р е д л а г а ю т е м у н о в о ю м и с с и ю . Н о , к а к о к а з а л о с ь , Д э н н и б у д е т л и ш ь п о м о г а т ь « о т т а ч и в а т ь р е м е с л о » ю н о м у у б и й ц е - в у н д е р к и н д у В и л ь б о р г у ( Х о ф ф м а н у ) - п а р е н ь к у , к о т о р ы й з д о р о в о с т р е л я е т , н о п о м и м о « о б ъ е к т а » , « к л а д е т » к у ч у с л у ч а й н ы х п р о х о ж и х . Н о в о я в л е н н о й и п л о х о с о в м е с т и м о й п а р о ч к е т р е б у е т с я у с т р а н и т ь л и д е р а к о н к у р и р у ю щ е г о п р е с т у п н о г о с и н д и к а т а . Н о с к о р о с т а н о в и т с я п о н я т н о , ч т о э т о з а д а н и е - в с е г о л и ш ь л о в у ш к а : х и т р о у м н ы е к о н к у р е н т ы п л а н и р у ю т л и к в и д и р о в а т ь и х с а м и х . Т е п е р ь , ч т о б ы в ы ж и т ь , п о т р е б у ю т с я н е т о л ь к о и с к у с с т в о с т а р о г о к и л л е р а , н о и м о л о д о й з а д о р е г о н а п а р н и к а .

В российский прокат «Киллер в отставке» выйдет 13 марта.