Студия показала русский трейлер фильма «Киллер в отставке»

Кристоф Вальц тренирует напарника Купера Хоффмана в трейлере фильма «Киллер в отставке»
Трейлер экшн-комедии «Киллер в отставке» (Old Guy) представила 17 февраля 2025 года кинокомпания «Централ Партнершип». Главные роли в фильме режиссера Саймона Уэста по сценарию Грега Джонсона исполнили Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Иствуд, Райан Макпарланд, Энн Акинджирин и др.
- Отставной киллер Дэнни Долински (Вальц) по-прежнему считает себя непревзойденным мастером своего дела, - сообщается в синопсисе. - И он чертовски доволен, когда его работодатели предлагают ему новою миссию. Но, как оказалось, Дэнни будет лишь помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду Вильборгу (Хоффману) - пареньку, который здорово стреляет, но помимо «объекта», «кладет» кучу случайных прохожих. Новоявленной и плохо совместимой парочке требуется устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но скоро становится понятно, что это задание - всего лишь ловушка: хитроумные конкуренты планируют ликвидировать их самих. Теперь, чтобы выжить, потребуются не только искусство старого киллера, но и молодой задор его напарника.
В российский прокат «Киллер в отставке» выйдет 13 марта.