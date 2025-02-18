Рене Зеллвегер рассказала, что ее объединяет с Бриджит Джонс

Сыгравшая популярную героиню Бриджит Джонс в одноименной серии фильмов актриса Рене Зеллвегер рассказала журналистке Саванне Гатри о поиске любви в 55 лет. Ее цитирует Page Six.

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После череды романтических неудач, а также потери одного из своих лучших друзей, Зеллвегер, как и ее героиня, смогла обрести любовь — она встречается со звездой британского реалити-шоу Антом Анстедом, дружит с его детьми и, по словам друзей, водит минивэн.

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« В с е м ы з н а е м , ч т о т а к о е п о т е р я , ч т о т а к о е н а ч и н а т ь в с е с н а ч а л а и п ы т а т ь с я и с ц е л и т ь с я , м ы н и к о г д а н е о с т а е м с я т е м и ж е л ю д ь м и п о с л е п о т е р и , н е т а к л и ? » — г о в о р и т о н а .

В России 14 февраля состоялась премьера фильма «Бриджит Джонс: Без ума от маль­чишки». Это четвертая часть франшизы. По сюжету Бриджит 51 год, у нее двое детей, которых она воспитывает одна после того, как не стало ее мужа Марка Дарси. Бриджит влюбляется в мужчину сильно моложе нее, на чем строится сюжет комедии. Герой Хью Гранта также будет присутствовать в этой части.

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