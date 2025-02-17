Появился первый кадр со съемок «Одиссея» Кристофера Нолана

Кинокомпания Universal Pictures поделилась первым кадром со съёмок «Одиссея» — нового фильма Кристофера Нолана. На нём можно увидеть актёра Мэтта Дэймона в образе главного героя из древнегреческой мифологии. Именно Дэймон исполнит ведущую роль в картине, хотя ранее сообщалось, что она досталась Тому Холланду.

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«Одиссея» расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. У ленты будет звёздный актёрский состав: вместе с Мэттом Дэймоном в фильме снимутся Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

© Universal Pictures

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Съёмки картины стартуют в ближайшие недели в том числе в Италии.