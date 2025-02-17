Что известно о премьере «Мелочей жизни» с Киллианом Мерфи

Премьера «Мелочей жизни» с Киллианом Мёрфи состоится в «Октябре»
Российская премьера фильма «Мелочи жизни» (Small Things Like These) состоится в киноцентре «Октябрь» 2 марта 2025 года в рамках проекта «Каро.Арт». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в драме режиссера Тима Милантса исполнили Киллиан Мёрфи, Эмили Уотсон, Киран Хайндс, Патрик Райан, Питер Клэффи, Иэн О’Райли, Айлин Уолш и другие.
- 1985 год. Торговец углем и семьянин Билл Ферлонг готовится к самому напряженному сезону в своей работе, - сообщается в синопсисе. - За несколько недель до Рождества он доставляет заказ в местный монастырь и невольно становится свидетелем шокирующей истории, которая происходит за его стенами. Билл узнает, что на самом деле скрывается за «прачечными Магдалины» — специальными учреждениями при монастырях, в которые определяют женщин со сложной судьбой.
Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями философ Евгений Цуркан.
В российский прокат «Мелочи жизни» выйдут 13 марта.