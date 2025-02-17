Что известно о премьере «Мелочей жизни» с Киллианом Мерфи

Российская премьера фильма «Мелочи жизни» (Small Things Like These) состоится в киноцентре «Октябрь» 2 марта 2025 года в рамках проекта «Каро.Арт». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в драме режиссера Тима Милантса исполнили Киллиан Мёрфи, Эмили Уотсон, Киран Хайндс, Патрик Райан, Питер Клэффи, Иэн О’Райли, Айлин Уолш и другие.

© кадр из фильма «Мелочи жизни»

- 1 9 8 5 г о д . Т о р г о в е ц у г л е м и с е м ь я н и н Б и л л Ф е р л о н г г о т о в и т с я к с а м о м у н а п р я ж е н н о м у с е з о н у в с в о е й р а б о т е , - с о о б щ а е т с я в с и н о п с и с е . - З а н е с к о л ь к о н е д е л ь д о Р о ж д е с т в а о н д о с т а в л я е т з а к а з в м е с т н ы й м о н а с т ы р ь и н е в о л ь н о с т а н о в и т с я с в и д е т е л е м ш о к и р у ю щ е й и с т о р и и , к о т о р а я п р о и с х о д и т з а е г о с т е н а м и . Б и л л у з н а е т , ч т о н а с а м о м д е л е с к р ы в а е т с я з а « п р а ч е ч н ы м и М а г д а л и н ы » — с п е ц и а л ь н ы м и у ч р е ж д е н и я м и п р и м о н а с т ы р я х , в к о т о р ы е о п р е д е л я ю т ж е н щ и н с о с л о ж н о й с у д ь б о й .

Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями философ Евгений Цуркан.

В российский прокат «Мелочи жизни» выйдут 13 марта.