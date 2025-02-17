Что известно об онлайн-премьере фильма «Конклав»

Номинированный на «Оскар» художественный фильм «Конклав» в ближайшее время станет доступен в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Зрители смогут оценить триллер уже 27 февраля.

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Сюжет «Конклава» основан на романе Роберта Харриса и рассказывает о политических интригах в Ватикане. Кардинал, которому поручено найти преемника папы римского, оказывается в центре заговора и пытается расследовать секреты погибшего.

Главные роли в ленте исполнили Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Стэнли Туччи («Терминал»), Джон Литгоу («Восстание планеты обезьян») и другие. Режиссёром выступил Эдвард Бергер («На западном фронте без перемен»).

Кроме того, «Кинопоиск» сообщил, что 1 марта в онлайн-кинотеатре станет доступна драма «Партенопа» с Гари Олдманом.