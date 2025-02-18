В Москве представили экранизацию романа "Ополченский романс" Прилепина
Экранизацию романа "Ополченский романс" о жителях Донбасса после трагических событий 2014 года российского писателя, журналиста и политического деятеля Захара Прилепина представили в московском кинотеатре "Иллюзион", сообщает корреспондент ТАСС.
"Если бы не началась СВО, то никакого фильма бы не было, не нашлось бы столько людей, которые захотели бы сниматься", - отметил Прилепин.
По его словам, это была партизанская война, в которой участвовали самые безбашенные.
"Сергей Пускепалис туда приезжал, Сережа Маховиков, это люди, которые всегда были за Родину. Кино - это огромная организация, структура. Фильм сложился именно благодаря СВО", - сказал он ТАСС.
По словам писателя, в съемках участвовали и бойцы СВО, а ополченцы следили, чтобы вся фактура кино была соблюдена.
"Уникальность фильма в том, что он создан по событиям 2014-2015 годов, которые проходили вне зрения СМИ, нелегализованные государством в полной мере", - заявил он.
"Несмотря на то, что во время съемок шел 2023 год, немного людей рисковало сниматься в кино про СВО. И все, кто здесь сегодня присутствует и принял участие в создании кино, - честные, смелые люди", - сказал режиссер фильма Олег Лукичев.
Книга "Ополченский романс" - это сборник художественных рассказов о жителях Донбасса после событий 2014 года. Она представляет собой цикл рассказов, объединенных повествованием о ребятах, которые участвовали в Русской весне - общественно-политических акциях в Крыму и Севастополе весной 2014 года - с самого начала. Большинство персонажей экранизации имеют реальных прототипов, многие из которых погибли.
Захар Прилепин родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Российский писатель, журналист, политический деятель, участник специальной военной операции, подполковник Росгвардии и лауреат многочисленных российских и международных литературных премий, а также автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех" и других.