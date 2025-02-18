В Москве представили экранизацию романа «Ополченский романс»

Экранизацию романа "Ополченский романс" о жителях Донбасса после трагических событий 2014 года российского писателя, журналиста и политического деятеля Захара Прилепина представили в московском кинотеатре "Иллюзион", сообщает корреспондент ТАСС.

" Е с л и б ы н е н а ч а л а с ь С В О , т о н и к а к о г о ф и л ь м а б ы н е б ы л о , н е н а ш л о с ь б ы с т о л ь к о л ю д е й , к о т о р ы е з а х о т е л и б ы с н и м а т ь с я " , - о т м е т и л Прилепин.

По его словам, это была партизанская война, в которой участвовали самые безбашенные.

"Сергей Пускепалис туда приезжал, Сережа Маховиков, это люди, которые всегда были за Родину. Кино - это огромная организация, структура. Фильм сложился именно благодаря СВО", - сказал он ТАСС.

По словам писателя, в съемках участвовали и бойцы СВО, а ополченцы следили, чтобы вся фактура кино была соблюдена.

" У н и к а л ь н о с т ь ф и л ь м а в т о м , ч т о о н с о з д а н п о с о б ы т и я м 2 0 1 4 - 2 0 1 5 г о д о в , к о т о р ы е п р о х о д и л и в н е з р е н и я С М И , н е л е г а л и з о в а н н ы е г о с у д а р с т в о м в п о л н о й м е р е " , - з а я в и л о н .

" Н е с м о т р я н а т о , ч т о в о в р е м я с ъ е м о к ш е л 2 0 2 3 г о д , н е м н о г о л ю д е й р и с к о в а л о с н и м а т ь с я в к и н о п р о С В О . И в с е , к т о з д е с ь с е г о д н я п р и с у т с т в у е т и п р и н я л у ч а с т и е в с о з д а н и и к и н о , - ч е с т н ы е , с м е л ы е л ю д и " , - с к а з а л р е ж и с с е р ф и л ь м а О л е г Л у к и ч е в .

Книга "Ополченский романс" - это сборник художественных рассказов о жителях Донбасса после событий 2014 года. Она представляет собой цикл рассказов, объединенных повествованием о ребятах, которые участвовали в Русской весне - общественно-политических акциях в Крыму и Севастополе весной 2014 года - с самого начала. Большинство персонажей экранизации имеют реальных прототипов, многие из которых погибли.

Захар Прилепин родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Российский писатель, журналист, политический деятель, участник специальной военной операции, подполковник Росгвардии и лауреат многочисленных российских и международных литературных премий, а также автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех" и других.