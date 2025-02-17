Стало известно, когда фильм «Обезьяна» выйдет в российский прокат

Российская премьера хоррора «Обезьяна» (The Monkey) состоится в киноцентре «Октябре» 25 февраля 2025 года в рамках проекта «Каро.Арт». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в фильме режиссера Осгуда Перкинса по рассказу Стивена Кинга исполнили Тео Джеймс, Элайджа Вуд, Татьяна Маслани, Лаура Меннелл, Колин О’Брайэн, Кристиан Конвери и др.

© скриншот из фильма «Обезьяна»

По сюжету, братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старую заводную обезьянку. Постепенно герои понимают, что в игрушку вселился злой дух, намеревающийся убить каждого на своём пути. Спустя много лет выросшие братья вновь сталкиваются с демонической силой.

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с субтитрами. Представит и обсудит картину со зрителями кинокритик Ренат Газизов.

В российский прокат «Обезьяна» выйдет 27 февраля.