Пять дорам о любви

Южнокорейские дорамы бывают самых разных жанров, но мелодрамы – самый популярный выбор зрителей. И это неудивительно: трогательные истории любви, драматичные сюжеты и неожиданные сценарные повороты – верный путь к сердцу зрителей. Приглашаем вас погрузиться в мир самых ярких и чувственных корейских дорам, которые заставят смеяться, плакать и верить в чудо.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

«Золушка и 4 рыцаря», мелодрама, комедия

Южная Корея, 2016 год

В главных ролях: Пак Со-дам, Чон Ир-у, Ан Джэ-хён, Ким Ён-гон, Чхве Мин

Весёлая и жизнерадостная Ын Ха-вон живёт с отцом, мачехой и сводной сестрой. Девушка мечтает поступить в университет, но для этого ей нужны деньги. К сожалению, отношения с близкими не ладятся, поэтому на их помощь рассчитывать не приходится. Чтобы накопить на обучение, Ха-вон постоянно ищет подработки. Однажды ей предлагают необычную работу – подружить между собой трех двоюродных братьев, наследников огромного состояния.

На первый взгляд, перед нами типичная романтическая мелодрама о современной Золушке, которую судьба вознаграждает прекрасным принцем. Но это лишь фон. Главная тема дорамы – семья. Президент компании сколотил огромное состояние, но в его семье никогда не было добрых теплых отношений и любви. Каждый из его внуков переживает утрату или тяжелые воспоминания. Герои абсолютно одиноки и не знают, что такое настоящая семья. Спросите, где же четвертый рыцарь? Это помощник президента компании, преследующий свои неясные цели.

Но вернемся к теме любви. До последней серии вы будете гадать, в кого же влюбится Ха-вон. Кстати, захватите на просмотр носовые платочки, в сериале много глубоко драматических сцен, которые не оставят равнодушными самого строгого зрителя.

Не будем говорить о мировом успехе дорамы, просто отметим, что права на сериал долгое время были у Netflix. И вот впервые в России – на телеканале «Дорама» этой весной!

Рейтинг «Кинопоиска» — 7.8

© Antenna Daily

Южная Корея, 2014 год

В главных ролях: Чон Джи-хён, Ким Су-хён, Пак Хэ-джин, Щин Сон-нок

То Мин-джун – пришелец, прибывший высадился на Землю 400 лет назад во времена династии Чосон. У него невероятно острое зрение, потрясающий слух и способности вк телепортации. К людям он относится с высокой долей скепсиса и цинизма, ни с кем не дружит и ни к кому не привязывается, потому что друзья стареют и уходят, а он остается молодым, но бесконечно одиноким. За три месяца до возвращения домой Мин-джун знакомится с взбалмошной актрисой Чхон Сон-и. Эта случайная встреча меняет его планы, но возвращение отменить нельзя…

Легкая комедийная история начинается с вереницы нелепых поступков очень популярной, но невероятно вспыльчивой, стервозной, надменной и капризной актрисы Чхон Сон-и.

Сюжет разворачивается стремительно: в канву сюжета вплетаются шантаж, убийства и детективные расследования. История держит в напряжении до самого конца – изобличить главного злодея также сложно, как разобраться в манипуляциях мнимых друзей. Путь героев полон боли предательства, расставаний, ну и, конечно, счастливыми минутами.

В общем, это идеальная дорама для тех, кто давно искал красивую романтическую историю о любви и готов пережить с героями самые тяжелые и самые счастливые моменты их жизни.

Рейтинг «Кинопоиска» — 8.2

«Девушка, которая любит играть», мелодрама, комедия

Южная Корея, 2024 год

В главных ролях: Ом Тхэ-гу, Хан Сон-хва, Квон Юль, Ким Хён-джин

Бывший бандит Со Джи-хван создал успешную компанию, в которой работают в основном освободившиеся заключенные. Своим примером он помогает им построить новую жизнь. Однажды герой встречает подругу детства Ко Ын-ха, которая ведет небольшой детский видеоблог. Джи-хван скрывает свое настоящее имя, чтобы защитить девушку. Прошлое в лице наркобарона и его банды не отпускает Джи-хвана.

В начале сериала зритель наблюдает за нелепыми поступками главной героини. Но уже со второй серии сюжет напряженно закручивается вокруг криминальных синдикатов. Прошлое героев хранит много шокирующих тайн. Масла в огонь подливает расследование молодого упрямого прокурора, который не верит, что преступники могут меняться в лучшую сторону.

Ом Тхэ-гу, сыгравший Джи-хвана – звезда криминального корейского кино. Эта роль стала для него ярким дебютом в жанре ромкома. Забавно наблюдать, как невозмутимый бескомпромиссный бизнесмен при встрече с героиней превращается в очаровательного неуклюжего влюбленного.

Приготовьтесь, будет все: предательство, перестрелки, кома и, конечно, выразительные взгляды и красивая любовь.

Рейтинг «Кинопоиска» — 7.6

«Семья по выбору», комедия, мелодрама

Южная Корея, 2024 год

В главных ролях: Хван Ин-ёп, Чон Чхэ-ён, Пэ Хён-сон, Чхве Вон-ён

Трое детей из неполных семей живут в одном доме. Они по разным причинам остались без матерей, но несмотря на это, у них было счастливое детство, полное смеха, игр и любви. После школы судьба раскидывает их по разным странам на 10 лет. Новая встреча разбередит старые раны…

Корейская адаптация китайской дорамы «Во имя любви» стала такой же популярной любимой зрителями, как оригинал. У сериала есть своя специфика и уникальные черты – в этом его очарование.

По закону жанра в дораме в изобилии эмоциональные моменты долгожданных встреч после горьких расставаний, долгие чувственные разговоры, эмоциональные поступки и глубокие переживания. Одним словом, если вы не можете решить, в компании какой мелодрамы провести несколько вечеров, эта история – прекрасный вариант.

Рейтинг «Кинопоиска» — 8.6

«Муж на 100 дней», мелодрама, комедия

Южная Корея, 2018 год

В главных ролях: То Гён-су, Нам Джи-хён, Чо Сон-ха, Хан Со-хи

Обзор романтических дорам был бы неполным без исторического сериала. «Муж на 100 дней» –прекрасный образец костюмированного ромкома.

Чосон. После неудавшегося покушения принц Ли Юль падает со скалы и теряет память. Его спасает бедный крестьянин, быстро сообразивший, что молодой человек подойдет на роль мужа для его дочери. Так наследный принц становится женатым простолюдином по имени Вон-дык.

Дорама изобилует комедийными ситуациям: венценосный отпрыск Ли Юль то неумело колет дрова, то плетёт верёвки, то ловит в реке пиявок, а то и вовсе ковыряется в навозе в поисках обручального кольца. Да, похожий сюжет уже много раз был обыгран в других дорамах, но этот сериал подготовил много сюрпризов своим зрителям: великолепный каст, неожиданные сюжетные повороты, яркую линию героев второго плана. Отнеситесь к истории как к красивой сказке и просто наслаждайтесь!

Рейтинг «Кинопоиска» — 8.1