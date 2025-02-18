Завершились съемки исторической драмы «Князь Андрей»

В Москве завершились съемки масштабной многосерийной исторической драмы «Князь Андрей» режиссера Давида Ткебучавы. Фильм снимали в Суздале, Владимире, Боголюбове и Твери, а также в Москве в кинопарке «Москино». Для исторической достоверности в кинопарке были специально построены масштабные декорации древнего города-крепости Боголюбово в стиле владимиро-суздальской архитектуры. Об этом во вторник, 18 февраля, рассказали в Департаменте культуры Москвы.

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М е с т о с ъ е м к и в к л ю ч а е т в с е б я к н я ж е с к и й д в о р с и н т е р ь е р а м и п а л а т , с в е т л и ц и ц е р к в и . С о б л ю д е н и е и с т о р и ч е с к о й д о с т о в е р н о с т и в с т р о и т е л ь с т в е с в е т с к и х и ц е р к о в н ы х к а м е н н ы х с т р о е н и й р у с с к о г о С р е д н е в е к о в ь я , б о г а т о у к р а ш е н н ы е б е л о к а м е н н о й р е з ь б о й с р а с т и т е л ь н ы м и м о т и в а м и и з о о а н т р о п о м о р ф н ы м д е к о р о м с т е н ы и д в е р н ы е а р к и — в с е э т о п о м о г л о в с о з д а н и и к а р т и н ы , — р а с с к а з а л и в к и н о п а р к е « М о с к и н о » .

Действие картины происходит в Древней Руси XII века. Роль Юрия Долгорукого в сериале исполняет актер Александр Балуев.

М о й п е р с о н а ж — н е о с н о в н а я р о л ь в ф и л ь м е . Н о , н а с к о л ь к о д а н о , х о ч е т с я р а с с к а з а т ь , ч т о э т о б ы л а з а л и ч н о с т ь , ч е м о н з а н и м а л с я , ч т о п р и н е с д л я Р о с с и и - м а т у ш к и , г д е п р а в и л , к а к и е з е м л и п р и с о е д и н я л , — о т м е т и л а р т и с т .

Главные роли в проекте исполняют Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

Благодаря киноплатформе «Москино» в 2024 году было согласовано проведение съемок 632 проектов, в том числе художественных и документальных фильмов и сериалов. Также впервые было утверждено производство иностранного проекта — индийского фильма «Величайший всех времен».