В кинопарке «Москино» завершились съемки исторической драмы «Князь Андрей»
В Москве завершились съемки масштабной многосерийной исторической драмы «Князь Андрей» режиссера Давида Ткебучавы. Фильм снимали в Суздале, Владимире, Боголюбове и Твери, а также в Москве в кинопарке «Москино». Для исторической достоверности в кинопарке были специально построены масштабные декорации древнего города-крепости Боголюбово в стиле владимиро-суздальской архитектуры. Об этом во вторник, 18 февраля, рассказали в Департаменте культуры Москвы.
Место съемки включает в себя княжеский двор с интерьерами палат, светлиц и церкви. Соблюдение исторической достоверности в строительстве светских и церковных каменных строений русского Средневековья, богато украшенные белокаменной резьбой с растительными мотивами и зооантропоморфным декором стены и дверные арки — все это помогло в создании картины, — рассказали в кинопарке «Москино».
Действие картины происходит в Древней Руси XII века. Роль Юрия Долгорукого в сериале исполняет актер Александр Балуев.
Мой персонаж — не основная роль в фильме. Но, насколько дано, хочется рассказать, что это была за личность, чем он занимался, что принес для России-матушки, где правил, какие земли присоединял, — отметил артист.
Главные роли в проекте исполняют Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.
Благодаря киноплатформе «Москино» в 2024 году было согласовано проведение съемок 632 проектов, в том числе художественных и документальных фильмов и сериалов. Также впервые было утверждено производство иностранного проекта — индийского фильма «Величайший всех времен».