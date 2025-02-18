Режиссер фильма «Кончится лето» рассказал, как выбирали актеров

Вчера в Москве в кинотеатре "КАРО 11. Октябрь" состоялась зрительская премьера триллера якутских режиссеров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева "Кончится лето". Картина выходит в широкий прокат 27 февраля.

© кадр из фильма «Кончится лето»

В основе сюжета фильма - реальные события, произошедшие на золотодобывающей артели под Якутском. Это история про ограбление, а затем побег двух братьев, а также про их внутренние конфликты и противоречия. Братьев - Кешу и Тиму - играют Юра Борисов и Макар Хлебников.

В октябре фильм получил Гран-при на кинофестивале "Маяк", и про картину писала "РГ". А недавно Юру Борисова номинировали на премию "Оскар", поэтому на красной дорожке журналисты расспрашивали режиссеров о том, гарантирован ли успех фильму в прокате за счет номинации Юры. Режиссеры смущались от таких вопросов и говорили, что не хотят ничего загадывать и акцентировать на этом внимание. К разочарованию большинства зрителей, Борисов на премьеру не приехал. Он бы и не успел, поскольку всего сутки назад был в Лондоне на церемонии вручения премии BAFTA. Лауреатом Борисов не стал, хотя также был номинирован. Зато фильм "Анора", где он снимался, получил награду за кастинг, соответственно, за лучший актерский ансамбль.

Зато на дорожке в Москве сиял Макар Хлебников - он пришел вместе со своей девушкой. В фильме Макар исполнил роль Тимы, брата Кеши. Макар рассказал, что, в отличие от его героя, ему не приходилось видеть много драк в своей жизни. Он также поделился тем, что ему трудно сказать о красоте Якутии, поскольку они с Юрой были в преддепрессивном состоянии из-за тяжелых линий своих героев.

" М е н я с о в е р ш е н н о н е в о л н у е т к о м ф о р т , к о г д а э т о к л а с с н а я и с т о р и я и к о м а н д а . Э т о г о р а з д о в а ж н е е , ч е м е с т ь л и у т е б я в а г о н ч и к " , - р а с с к а з а л М а к а р н а о б с у ж д е н и и п о с л е ф и л ь м а .

А самой сложной сценой для Макара была та, где он узнает, что брат украл золото. В тот момент он понимает, что его жизнь никогда не будет прежней.

На премьеру также приехали якутские режиссеры, их друзья и коллеги. Они тепло приветствовали друг друга. Корреспондент "РГ" обратилась к режиссеру Владимиру Мункуеву с вопросом - почему на роль братьев они выбрали именно Юру и Макара.

" П о т о м у ч т о р е б я т а п р е д л о ж и л и ч т о - т о п р о т и в о п о л о ж н о е . Я н е з а с т а в л я ю л ю д е й и г р а т ь т о , ч т о н а п и с а н о , а и н т е р п р е т и р о в а т ь п о - с в о е м у . Т у т в д р у г э т и р е б я т а п р е д л о ж и л и с в о и в а р и а н т ы , и н а м п о к а з а л о с ь , ч т о э т о о ч е н ь о т о б р а ж а е т с я л и ч н о с н а м и " , - п о д е л и л с я р е ж и с с е р .

Максим Арбугаев рассказал нам о том, почему у фильма такое название.

" У н а с б ы л о м н о г о р а з н ы х в а р и а н т о в , н а п р и м е р , "Туман", "Вечная мерзлота", но потом Володя предложил "Кончится лето", потому что это история одного лета", - ответил Максим.

Режиссер также отметил, что идея с песней Цоя "Кончится лето" появилась спонтанно, когда жители Якутии начали играть эту песню в процессе съемок сцены у костра.

Картина держит зрителя в напряжении до самого конца, но особенно поражает финал. Почему же режиссеры решили поставить в конце такую драматичную точку? На вопрос Владимир Мункуев улыбнулся и ответил : "Жизнь", а Максим Арбугаев рассказал, что были альтернативные варианты концовки, но в процессе съемок они почувствовали, что финал должен быть именно таким.