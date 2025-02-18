Фильм «Муфаса: Король лев» вышел в онлайне

Сегодня состоялся цифровой релиз фильма «Муфаса: Король лев». Картину уже можно посмотреть на зарубежных онлайн-площадках Disney+, Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других.

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Повествование в картине ведётся в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

За время проката лента заработала $ 650 млн. Этой цифры должно хватить, чтобы окупить бюджет в $ 200 млн и отдельные затраты на маркетинг.