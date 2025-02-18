Какие мелодии Геннадия Гладкова из советских фильмов самые узнаваемые

18 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста России Геннадия Гладкова. Специально к этой знаменательной дате телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" опросил зрителей, чтобы выяснить, какая из мелодий знаменитого композитора самая узнаваемая. Участникам предлагалось угадать - прослушать 15-секундный фрагмент и написать - название композиции или фильма, в котором она прозвучала.

© кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Практически все респонденты (98%) узнали заглавную мелодию из комедии "Джентльмены удачи".

Напомним, как она появилась в фильме. Обратившись к Геннадию Гладкову, сценарист и художественный руководитель картины Георгий Данелия попросил написать такие композиции, которые можно было бы узнать с первых нот. Гладков решил, что музыка к фильму о беглых мошенниках должна отражать характеры героев, и быстро написал мелодию, похожую на хулиганские дворовые песни. Именно она стала визитной карточкой фильма.

Следом идут еще две композиции из культовой картины Александра Серого, разделившие второе место (95% голосов). Также известная всем "Проснись и пой", написанная Геннадием Гладковым к одноименному спектаклю, была использована в "Джентльменах удачи" для контраста. После блатных мотивов песня в исполнении Ларисы Мондрус передает теплую предновогоднюю атмосферу и вселяет в героев надежду на лучшее. Детская песенка "Белые снежинки", которую воспитанники Трошкина - главного героя в исполнении Евгения Леонова - разучивают к новогоднему утреннику, помогает лучше раскрыть персонажа актера. Специально для фильма ее исполнил Детский хор Института художественного воспитания АПН СССР.

Третью строчку тоже поделили две композиции (94% голосов). На этот раз из фильмов Марка Захарова. "Белеет мой парус", или "Нет, я не плачу и не рыдаю…", из музыкального фильма "12 стульев" - песня считается одним из лучших фокстротов Геннадия Гладкова. Кстати, сотрудничество с Марком Захаровым композитор начал именно с этой картины. Тандем просуществовал много лет. Гладков написал музыку практически ко всем киноработам режиссера (за исключением "Того самого Мюнхгаузена", где композитором выступил Алексей Рыбников).

Рядом с фокстротом - "Прощальная песня" из экранизации пьесы Евгения Шварца "Обыкновенное чудо", известная также по первой строчке "Давайте негромко, давайте вполголоса" стала лейтмотивом всей картины. Ее текст написал Юлий Ким. К съемкам режиссер приступил, когда вся музыка к киноленте была готова. Актеры на площадке работали под фонограмму, записанную поэтом и композитором.

На четвертом месте псевдоитальянская песенка "Уно моменто" из комедии "Формула любви". Мелодия, которую узнали 92% респондентов, родилась совершенно спонтанно. Исполнители ролей слуг графа Калиостро - Александр Абдулов и Семен Фарада - захотели, чтобы у Жакоба и Маргадона была собственная песня. Поэта Юлия Кима, написавшего текст к остальным композициям фильма, в Москве в тот момент не было, и Марк Захаров поручил Геннадию Гладкову быстро написать что-то в духе неаполитанского романса. Абракадабра, получившаяся из разных итальянских слов, настолько понравилась режиссеру, что он решил ничего не менять, а члены худсовета определили авторство следующим образом: "Слова Гладкова и народные".

Замыкает первую пятерку еще один шлягер из фильма Марка Захарова "12 стульев" - "Жестокое танго". Его вспомнили 91% опрошенных. Для большинства композиций в картине был выбран именно этот музыкальный стиль, потому что сквозная тема и фильма, и романа - мечты Остапа Бендера о Рио-де-Жанейро.

Наглядно

Топ-10 наиболее узнаваемых мелодий Геннадия Гладкова выглядит так:

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Было опрошено 811 человек.