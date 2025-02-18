"Мосфильм. Золотая коллекция" назвал самую узнаваемую мелодию Геннадия Гладкова

18 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста России Геннадия Гладкова. Специально к этой знаменательной дате телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" опросил зрителей, чтобы выяснить, какая из мелодий знаменитого композитора самая узнаваемая. Участникам предлагалось угадать - прослушать 15-секундный фрагмент и написать - название композиции или фильма, в котором она прозвучала.

Какие мелодии Геннадия Гладкова из советских фильмов самые узнаваемые
© кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Практически все респонденты (98%) узнали заглавную мелодию из комедии "Джентльмены удачи".

Напомним, как она появилась в фильме. Обратившись к Геннадию Гладкову, сценарист и художественный руководитель картины Георгий Данелия попросил написать такие композиции, которые можно было бы узнать с первых нот. Гладков решил, что музыка к фильму о беглых мошенниках должна отражать характеры героев, и быстро написал мелодию, похожую на хулиганские дворовые песни. Именно она стала визитной карточкой фильма.

Следом идут еще две композиции из культовой картины Александра Серого, разделившие второе место (95% голосов). Также известная всем "Проснись и пой", написанная Геннадием Гладковым к одноименному спектаклю, была использована в "Джентльменах удачи" для контраста. После блатных мотивов песня в исполнении Ларисы Мондрус передает теплую предновогоднюю атмосферу и вселяет в героев надежду на лучшее. Детская песенка "Белые снежинки", которую воспитанники Трошкина - главного героя в исполнении Евгения Леонова - разучивают к новогоднему утреннику, помогает лучше раскрыть персонажа актера. Специально для фильма ее исполнил Детский хор Института художественного воспитания АПН СССР.

Третью строчку тоже поделили две композиции (94% голосов). На этот раз из фильмов Марка Захарова. "Белеет мой парус", или "Нет, я не плачу и не рыдаю…", из музыкального фильма "12 стульев" - песня считается одним из лучших фокстротов Геннадия Гладкова. Кстати, сотрудничество с Марком Захаровым композитор начал именно с этой картины. Тандем просуществовал много лет. Гладков написал музыку практически ко всем киноработам режиссера (за исключением "Того самого Мюнхгаузена", где композитором выступил Алексей Рыбников).

Рядом с фокстротом - "Прощальная песня" из экранизации пьесы Евгения Шварца "Обыкновенное чудо", известная также по первой строчке "Давайте негромко, давайте вполголоса" стала лейтмотивом всей картины. Ее текст написал Юлий Ким. К съемкам режиссер приступил, когда вся музыка к киноленте была готова. Актеры на площадке работали под фонограмму, записанную поэтом и композитором.

На четвертом месте псевдоитальянская песенка "Уно моменто" из комедии "Формула любви". Мелодия, которую узнали 92% респондентов, родилась совершенно спонтанно. Исполнители ролей слуг графа Калиостро - Александр Абдулов и Семен Фарада - захотели, чтобы у Жакоба и Маргадона была собственная песня. Поэта Юлия Кима, написавшего текст к остальным композициям фильма, в Москве в тот момент не было, и Марк Захаров поручил Геннадию Гладкову быстро написать что-то в духе неаполитанского романса. Абракадабра, получившаяся из разных итальянских слов, настолько понравилась режиссеру, что он решил ничего не менять, а члены худсовета определили авторство следующим образом: "Слова Гладкова и народные".

Замыкает первую пятерку еще один шлягер из фильма Марка Захарова "12 стульев" - "Жестокое танго". Его вспомнили 91% опрошенных. Для большинства композиций в картине был выбран именно этот музыкальный стиль, потому что сквозная тема и фильма, и романа - мечты Остапа Бендера о Рио-де-Жанейро.

Наглядно

Топ-10 наиболее узнаваемых мелодий Геннадия Гладкова выглядит так:

  1. Главная тема из фильма "Джентльмены удачи" - 98%.
  2. "Проснись и пой", "Белые снежинки" ("Джентльмены удачи") - 95%.
  3. "Прощальная песня" ("Обыкновенное чудо"), "Белеет мой парус" ("12 стульев") - 94%.
  4. "Уно моменто" ("Формула любви") - 92%.
  5. "Жестокое танго" ("12 стульев") - 91%.
  6. "Куплеты администратора" ("Обыкновенное чудо"), "Синема" ("Человек с бульвара Капуцинов") - 89%.
  7. "Серенада Рикардо" ("Собака на сене") - 72%.
  8. "Точка, точка, запятая" ("Точка, точка, запятая…") - 59%.
  9. "Честь гусара" ("Сватовство гусара") - 48%.
  10. "Ночь тобосская темна…" ("Дульсинея Тобосская") - 39%.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Было опрошено 811 человек.

Фильмы и сериалы
Тот самый Мюнхгаузен
Собака на сене
12 стульев
Джентльмены удачи
Лариса Мондрус
Семен Фарада
Алексей Рыбников
Юлий Ким
Геннадий Гладков
Александр Серый
Марк Захаров
Георгий Данелия
Евгений Шварц
Евгений Леонов
Остап Бендер