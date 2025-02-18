Одна из ведущих трупп кантонской оперы выступит в Москве

Спектакль "Месть Фантома" расскажет о любви и предательстве, Вадим Репин уловит тонкие гармонические краски, Иван Никифорчин передаст обаяние венской классики, Александр Рамм нарисует смычком прокофьевские соло, а Ева Геворгян продемонстрирует непреходящее качество отечественной фортепианной школы.

Кто играет: Кантонская опера.

Что играет: Спектакль "Месть Фантома"

Почему идти: Кантонская опера, сочетающая в себе музыку, пение, танец, акробатику и боевые искусства, внесена в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Полные глубокого философского смысла постановки с завораживающими голосами, яркими костюмами и необычными декорациями - древнейший вид мирового театрального искусства. Спектакль "Месть Фантома" - современная интерпретация традиционного сюжета о любви и предательстве - обещает стать главным событием года для ценителей восточной культуры в Москве.

Где, когда, сколько: Театр "Русская песня"; 24-25 февраля; 8 500 - 25 000 руб.

Кто играет: Московский государственный симфонический оркестр (дирижёр Иван Рудин), солист Вадим Репин.

Что играет: Р. Вагнер - Увертюра к опере "Тангейзер", М. Брух - Концерт № 1 для скрипки с оркестром, Я. Сибелиус - Симфония № 1.

Почему идти: Сентиментально-возвышенный Концерт № 1 Бруха для скрипки с оркестром прекрасно рифмуются с манерой солиста Вадима Репина, который чувствует его будто изнутри, улавливая каждую гармоническую краску и каждую интонацию. А духоподъемная увертюра к опере Вагнера "Тангейзер" и симфонический дебют Сибелиуса с его северной меланхолией дадут возможность Московскому государственному симфоническому оркестру под управлением Ивана Рудина проявить себя, выразив весь диапазон чувств на переломе эпох.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 19 февраля; 1 200 - 4 500 руб.

Кто играет: Оркестр "Академия Русской Музыки" (дирижёр Иван Никифорчин), солист Александр Ключко.

Что играет: Л. ван Бетховен - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, В. А. Моцарт - Маленькая ночная серенада, Симфония № 40.

Почему идти: Пробуждающий вдохновение Первый фортепианный концерт Бетховена, полная грации "Маленькая ночная серенада" Моцарта и его же Симфония № 40, сочетающая радость жизни с романтическим порывом, - вот уж поистине "красота, смелость и стройность", по Пушкину. Эта программа, несомненно, воодушевит оркестр "Академия Русской Музыки". Маэстро Иван Никифорчин передаст публике все обаяние венской классики, а солист Александр Ключко продемонстрирует баланс чувства и разума, который принес ему победу на Первом Международном конкурсе им. С. Рахманинова.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 20 февраля; 800 - 4 000 руб.

Кто играет: Российский национальный молодёжный симфонический оркестр (дирижер Дмитрий Юровский), солист Александр Рамм.

Что играет: С. Прокофьев - Симфония-концерт для виолончели с оркестром, А. Скрябин - Симфония № 2

Почему идти: Оркестровая ткань Симфонии № 2 Скрябина столь небанальна, а темпы Виолончельного концерта-симфонии Прокофьева столь изощрены, что за оркестром нужен глаз да глаз. Однако есть уверенность, что опытный Дмитрий Юровский с этой задачей справится, тем более, что оркестр - прекрасно сыгранный РНМСО. А Александр Рамм, один из самых востребованных наших виолончелистов, без видимых усилий нарисует смычком прокофьевские соло, переплавляя их в реторте своего исполнительского стиля.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 22 февраля; 700 - 1 500 руб.

Кто играет: Ева Геворгян.

Что играет: П. Чайковский - Концертная сюита из балета "Щелкунчик" (переложение для фортепиано М. Плетнева), Ф. Шопен - вальсы, прелюдии, полонез, Р. Шуман - "Карнавал".

Почему идти: Пленительная красота балетной музыки Чайковского, страстность шопеновских миниатюр и остроумие шумановского цикла "Карнавал" в интерпретации Евы Геворгян продемонстрирует непреходящее качество отечественной фортепианной школы. Бережно передавая повышенную эмоциональную температуру этой музыки, обладательница титула Young Yamaha Artist преподаст ее как квинтэссенцию романтизма - с тщанием и любовью.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 19 февраля; 800 - 4 000 руб.

Кто играет: Даниил Росланов, Александра Криса, Амир Салимов, Сергей Васюченко, Николай Желтиков, Никита Высоцкий, труппа театра "Кремлевский балет".

Что играет: А. Адан - "Корсар".

Почему идти: "Приключенческий роман в танце" в постановке Юрия Григоровича - с погонями, похищениями, суетой восточного базара, роскошью гарема и пылкой любовью главных героев - уже не одно десятилетие увлекает зрителей на главной сцене страны. Виртуозность труппы "Кремлевский балет", живое оркестровое сопровождение, роскошные костюмы и весь антураж классического балета, каким его привыкли видеть на протяжении веков, вновь сделают созвучным сюжет "Корсара" и его хореографическое воплощение.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 24 февраля; 800 - 4 000 руб.

Кто играет: Государственный академический камерный оркестр России, солисты Даниил Коган, Арсений Тарасевич-Николаев.

Что играет: В.А. Моцарт - Соната для скрипки и фортепиано соль мажор, Соната для скрипки и фортепиано ре мажор, Концерт № 27 для фортепиано с оркестром, Концерт № 5 для скрипки с оркестром.

Почему идти: Сопоставление tutti и solo в Фортепианном концерте № 27 Моцарта напоминает не столько состязание, сколько интимный диалог солиста с оркестром. Именно его намерен освежить пианист Арсений Тарасевич-Николаев, внук блистательной исполнительницы и педагога Татьяны Николаевой. Представитель другой знаменитой династии Даниил Коган своим соло обещает поведать нечто новенькое о Концерте № 5 для скрипки с оркестром. А разомнутся оба солиста на сонатах Моцарта, подчеркивая естественную красоту этой музыки. Чтобы, как говорил сам автор, казалось, что тот, кто играет, сам ее и сочинил.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 21 февраля; 700 - 2 000 руб.

Кто играет: Юрий Фаворин.

Что играет: Л. ван Бетховен - Соната № 14 ("Лунная"), Соната № 31, Ф. Шопен - Две мазурки, Соната № 2.

Почему идти: Исполнительская манера Юрия Фаворина чем-то напоминает манеру Гилельса: глубокий звук, монументальность, благородная сдержанность. В первом отделении концерта пианист отдаст должное Бетховену - точно дозируя эмоции и тщательно отделывая каждую пианистическую "строку". Во втором обыграет признания души Шопена, и это будет другой Фаворин - романтичный и чувственный. В общем, минимум билетов, оставшихся в кассе, говорит об интересе к этому концерта лучше всяких слов.

Где, когда, сколько: Малый зал консерватории; 18 февраля; 1 900 - 3 000 руб.

Кто играет: Праздничный хор Данилова монастыря.

Что играет: Духовные песнопения, русские народные песни.

Почему идти: Духовные хоровые концерты всегда пользовались популярностью в России - даже в советские времена, когда церковная музыка находилась фактически под запретом, духовные сочинения С. Рахманинова и Г. Свиридова были знакомы каждому культурному человеку. А то, что духовная музыка не знала у нас периодов упадка, подтверждают концерты хора Данилова монастыря, чье мастерство и высочайшая культура исполнения давно снискали популярность в России и за ее пределами. В программе этого концерта произведения современных авторов, а также русские народные песни.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 24 февраля; 600 - 2 000 руб.

Кто играет: Ансамбль Questa Musica (дирижер Филипп Чижевский), солисты Анжелика Минасова, Юлия Вакула, Алексей Татаринцев, Николай Диденко, Михаил Турпанов, Сергей Каспров, Алексей Мельников, Арсений Тарасевич-Николаев и другие. Автор и ведущий цикла - Ярослав Тимофеев.

Что играет: И. Стравинский - Октет для духовых инструментов, "Отче наш", "Верую", "Богородице Дево, радуйся", "Подблюдные", "Свадебка".

Почему идти: Авторский цикл "Весь Стравинский" - послесловие к юбилею одного из главных композиторов ХХ века, открывшего двери в новые звуковые пространства. Но не вся музыка Стравинского известна в равной степени: несколько шедевров исполняются постоянно, другие сочинения полузабыты. Это недоразумение стремится исправить музыковед Ярослав Тимофеев. На сей раз в зале им Чайковского прозвучат два этапных произведения - "Свадебка" завершающим "русский" период творчества композитора и Октет для духовых, с которого принято отсчитывать "неоклассический" период. В программе также редко звучащие в России и за рубежом "Подблюдные" песни и три духовных хора.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 20 февраля; 2 000 - 7 000 руб.