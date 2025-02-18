Одна из ведущих трупп кантонской оперы выступит в Москве

Спектакль "Месть Фантома" расскажет о любви и предательстве, Вадим Репин уловит тонкие гармонические краски, Иван Никифорчин передаст обаяние венской классики, Александр Рамм нарисует смычком прокофьевские соло, а Ева Геворгян продемонстрирует непреходящее качество отечественной фортепианной школы.

Одна из ведущих трупп кантонской оперы выступит в Москве
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Кто играет: Кантонская опера.

Что играет: Спектакль "Месть Фантома"

Почему идти: Кантонская опера, сочетающая в себе музыку, пение, танец, акробатику и боевые искусства, внесена в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Полные глубокого философского смысла постановки с завораживающими голосами, яркими костюмами и необычными декорациями - древнейший вид мирового театрального искусства. Спектакль "Месть Фантома" - современная интерпретация традиционного сюжета о любви и предательстве - обещает стать главным событием года для ценителей восточной культуры в Москве.

Где, когда, сколько: Театр "Русская песня"; 24-25 февраля; 8 500 - 25 000 руб.

Кто играет: Московский государственный симфонический оркестр (дирижёр Иван Рудин), солист Вадим Репин.

Что играет: Р. Вагнер - Увертюра к опере "Тангейзер", М. Брух - Концерт № 1 для скрипки с оркестром, Я. Сибелиус - Симфония № 1.

Почему идти: Сентиментально-возвышенный Концерт № 1 Бруха для скрипки с оркестром прекрасно рифмуются с манерой солиста Вадима Репина, который чувствует его будто изнутри, улавливая каждую гармоническую краску и каждую интонацию. А духоподъемная увертюра к опере Вагнера "Тангейзер" и симфонический дебют Сибелиуса с его северной меланхолией дадут возможность Московскому государственному симфоническому оркестру под управлением Ивана Рудина проявить себя, выразив весь диапазон чувств на переломе эпох.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 19 февраля; 1 200 - 4 500 руб.

Кто играет: Оркестр "Академия Русской Музыки" (дирижёр Иван Никифорчин), солист Александр Ключко.

Что играет: Л. ван Бетховен - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, В. А. Моцарт - Маленькая ночная серенада, Симфония № 40.

Почему идти: Пробуждающий вдохновение Первый фортепианный концерт Бетховена, полная грации "Маленькая ночная серенада" Моцарта и его же Симфония № 40, сочетающая радость жизни с романтическим порывом, - вот уж поистине "красота, смелость и стройность", по Пушкину. Эта программа, несомненно, воодушевит оркестр "Академия Русской Музыки". Маэстро Иван Никифорчин передаст публике все обаяние венской классики, а солист Александр Ключко продемонстрирует баланс чувства и разума, который принес ему победу на Первом Международном конкурсе им. С. Рахманинова.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 20 февраля; 800 - 4 000 руб.

Кто играет: Российский национальный молодёжный симфонический оркестр (дирижер Дмитрий Юровский), солист Александр Рамм.

Что играет: С. Прокофьев - Симфония-концерт для виолончели с оркестром, А. Скрябин - Симфония № 2

Почему идти: Оркестровая ткань Симфонии № 2 Скрябина столь небанальна, а темпы Виолончельного концерта-симфонии Прокофьева столь изощрены, что за оркестром нужен глаз да глаз. Однако есть уверенность, что опытный Дмитрий Юровский с этой задачей справится, тем более, что оркестр - прекрасно сыгранный РНМСО. А Александр Рамм, один из самых востребованных наших виолончелистов, без видимых усилий нарисует смычком прокофьевские соло, переплавляя их в реторте своего исполнительского стиля.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 22 февраля; 700 - 1 500 руб.

Кто играет: Ева Геворгян.

Что играет: П. Чайковский - Концертная сюита из балета "Щелкунчик" (переложение для фортепиано М. Плетнева), Ф. Шопен - вальсы, прелюдии, полонез, Р. Шуман - "Карнавал".

Почему идти: Пленительная красота балетной музыки Чайковского, страстность шопеновских миниатюр и остроумие шумановского цикла "Карнавал" в интерпретации Евы Геворгян продемонстрирует непреходящее качество отечественной фортепианной школы. Бережно передавая повышенную эмоциональную температуру этой музыки, обладательница титула Young Yamaha Artist преподаст ее как квинтэссенцию романтизма - с тщанием и любовью.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 19 февраля; 800 - 4 000 руб.

Кто играет: Даниил Росланов, Александра Криса, Амир Салимов, Сергей Васюченко, Николай Желтиков, Никита Высоцкий, труппа театра "Кремлевский балет".

Что играет: А. Адан - "Корсар".

Почему идти: "Приключенческий роман в танце" в постановке Юрия Григоровича - с погонями, похищениями, суетой восточного базара, роскошью гарема и пылкой любовью главных героев - уже не одно десятилетие увлекает зрителей на главной сцене страны. Виртуозность труппы "Кремлевский балет", живое оркестровое сопровождение, роскошные костюмы и весь антураж классического балета, каким его привыкли видеть на протяжении веков, вновь сделают созвучным сюжет "Корсара" и его хореографическое воплощение.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 24 февраля; 800 - 4 000 руб.

Кто играет: Государственный академический камерный оркестр России, солисты Даниил Коган, Арсений Тарасевич-Николаев.

Что играет: В.А. Моцарт - Соната для скрипки и фортепиано соль мажор, Соната для скрипки и фортепиано ре мажор, Концерт № 27 для фортепиано с оркестром, Концерт № 5 для скрипки с оркестром.

Почему идти: Сопоставление tutti и solo в Фортепианном концерте № 27 Моцарта напоминает не столько состязание, сколько интимный диалог солиста с оркестром. Именно его намерен освежить пианист Арсений Тарасевич-Николаев, внук блистательной исполнительницы и педагога Татьяны Николаевой. Представитель другой знаменитой династии Даниил Коган своим соло обещает поведать нечто новенькое о Концерте № 5 для скрипки с оркестром. А разомнутся оба солиста на сонатах Моцарта, подчеркивая естественную красоту этой музыки. Чтобы, как говорил сам автор, казалось, что тот, кто играет, сам ее и сочинил.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 21 февраля; 700 - 2 000 руб.

Кто играет: Юрий Фаворин.

Что играет: Л. ван Бетховен - Соната № 14 ("Лунная"), Соната № 31, Ф. Шопен - Две мазурки, Соната № 2.

Почему идти: Исполнительская манера Юрия Фаворина чем-то напоминает манеру Гилельса: глубокий звук, монументальность, благородная сдержанность. В первом отделении концерта пианист отдаст должное Бетховену - точно дозируя эмоции и тщательно отделывая каждую пианистическую "строку". Во втором обыграет признания души Шопена, и это будет другой Фаворин - романтичный и чувственный. В общем, минимум билетов, оставшихся в кассе, говорит об интересе к этому концерта лучше всяких слов.

Где, когда, сколько: Малый зал консерватории; 18 февраля; 1 900 - 3 000 руб.

Кто играет: Праздничный хор Данилова монастыря.

Что играет: Духовные песнопения, русские народные песни.

Почему идти: Духовные хоровые концерты всегда пользовались популярностью в России - даже в советские времена, когда церковная музыка находилась фактически под запретом, духовные сочинения С. Рахманинова и Г. Свиридова были знакомы каждому культурному человеку. А то, что духовная музыка не знала у нас периодов упадка, подтверждают концерты хора Данилова монастыря, чье мастерство и высочайшая культура исполнения давно снискали популярность в России и за ее пределами. В программе этого концерта произведения современных авторов, а также русские народные песни.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 24 февраля; 600 - 2 000 руб.

Кто играет: Ансамбль Questa Musica (дирижер Филипп Чижевский), солисты Анжелика Минасова, Юлия Вакула, Алексей Татаринцев, Николай Диденко, Михаил Турпанов, Сергей Каспров, Алексей Мельников, Арсений Тарасевич-Николаев и другие. Автор и ведущий цикла - Ярослав Тимофеев.

Что играет: И. Стравинский - Октет для духовых инструментов, "Отче наш", "Верую", "Богородице Дево, радуйся", "Подблюдные", "Свадебка".

Почему идти: Авторский цикл "Весь Стравинский" - послесловие к юбилею одного из главных композиторов ХХ века, открывшего двери в новые звуковые пространства. Но не вся музыка Стравинского известна в равной степени: несколько шедевров исполняются постоянно, другие сочинения полузабыты. Это недоразумение стремится исправить музыковед Ярослав Тимофеев. На сей раз в зале им Чайковского прозвучат два этапных произведения - "Свадебка" завершающим "русский" период творчества композитора и Октет для духовых, с которого принято отсчитывать "неоклассический" период. В программе также редко звучащие в России и за рубежом "Подблюдные" песни и три духовных хора.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 20 февраля; 2 000 - 7 000 руб.

Фильмы и сериалы
Сергей Каспров
Анжелика Минасова
Александр Ключко
Дмитрий Юровский
Юрий Фаворин
Филипп Чижевский
Ярослав Тимофеев
Николай Диденко
Александр Рамм
Алексей Татаринцев
Алексей Мельников
Вадим Репин
Юрий Григорович
Никита Высоцкий
Татьяна Николаева
Людвиг Бетховен
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