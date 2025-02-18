Вышел первый тизер киноадаптации комикса «Всеведущий читатель»

Вышел первый тизер-трейлер киноадаптации вебтуна (название южнокорейских интернет-комиксов) "Всеведущий читатель" (в оригинале - Jeokjijeok dokja sijeom).

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Главный герой - единственный читатель ежедневного романа "Три способа выжить в разрушенном мире". В центре сюжета - он сам, единственный человек, который дочитал новеллу до конца.

История именно этого романа стала жестокой реальностью, однако мужчине известны грядущие события. "Я знаю, что сейчас будет", - так подумал главный герой картины, но в это время мир уже был разрушен, и открылась новая вселенная.

В главных ролях: Ан Хё Соп ("Учитель Ким"), Ли Мин Хо ("Наследники"), Чхэ Су Бин ("Я не робот"), Щин Сын Хо ("Алхимия душ"), Нана ("Мой парень - купидон") и Ким Джи Су из группы BLACKPINK.

Премьера в корейских кинотеатрах состоится в июле 2025 года.

Ранее было анонсировано аниме по комиксу.