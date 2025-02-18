Топ-5 фактов о фильмах ужасов, о которых многие не знали

Красный воздушный шарик, пилы, крики: знакомые вещи, не правда ли? Фильмы ужасов, как наркотик — мы знаем, что будет неприятно и страшно, но все равно смотрим их из раза в раз. На прошлой неделе в прокат вышел хоррор «Абсолютный хищник», персонажи которого отчаянно пытаются выбраться из джунглей и спастись от гигантских аллигаторов. Мы собрали для вас 5 фактов об ужастиках, которые заставят спрятаться под одеялом даже самых заядлых любителей жанра.

© кадр из фильма «Абсолютный хищник»

«Кэндимэн» и 500 пчел во рту

Аллергики и инсектофобы, не читайте это! Фильм рассказывает о маньяке, который появляется, если пять раз произнести его имя перед зеркалом. Главный герой актер Тони Тодд ради правдоподобности решился на безумный поступок. В одной из сцен его рот заполнили живыми пчелами. Все прошло хорошо: мужчине заранее поместили специальный барьер, а для кадра выбрали только молодых особей, у которых еще не сформировалось жало.

«Шоу ужасов Рокки Хоррора» и труп на съемах

Эта картина о помолвленной паре, которая, попав в замок к своеобразному доктору, окунается в мир музыкального хаоса. На съемках фильма актеры испытали шок, увидев настоящий труп под стеклянным столом. Режиссер намеренно не предупредил их об этом, чтобы добиться максимальной естественности, ведь реакция простого человека на увиденное очевидна. Единственным, кто знал о «сюрпризе», был Тим Карри — исполнитель главной роли, которому предстояло сдернуть скатерть со стола. Уверены, если бы мужчину не оповестили о мертвеце, с нами бы его уже тоже не было.

«Абсолютный хищник» и огромный крокодил

После крушения самолета в джунглях, путешественникам, желающим насладиться видами дикой природы, придется объединиться во имя выживания — ведь помощи ждать неоткуда. Посреди бескрайних зеленых лесов и болот таится немало опасностей, но самая ужасная из них – огромные аллигаторы, жаждущие человеческой крови. Создатели картины выложились на максимум и решили не мелочиться: для съемок они создали гигантский макет крокодила. Этого беспощадного хищника можно увидеть на протяжении всего фильма, когда персонажи отчаянно пытаются не стать его обедом. Тем, кто собирается смотреть фильм, советуем запастись не только попкорном, но и валерианой.

«Пункт назначения 3» и американские горки

По сюжету, старшеклассница Венди, предвидев катастрофу на американских горках, спасает себя и друзей. Вскоре они начинают по одному погибать, так как ничто не способно обмануть смерть. Актерам фильма пришлось пережить настоящий кошмар и в реальности: их заставили за одну ночь прокатиться на американских горках 26 раз! Что не сделаешь ради съемок главной десяти секундной сцены! Это происходило в Канаде, в «Плэйленде». Как можно увидеть в фильме, создатели проекта добились своего, и эмоции актеров были очень реалистичными.

«Полтергейст» и скелеты на съемах

Как вы уже поняли, режиссеры фильмов ужасов – отчаянные и очень творческие люди. По сюжету, семья Фрилинг вынуждена проходить испытания от злых, потусторонних сил, чтобы спасти свою дочь. Завершающий факт вас впечатлит не меньше: для ключевой сцены использовали настоящие останки людей. Почему? Всё просто: их оказалось проще и дешевле найти. Однако история умалчивает, откуда создатели фильма достали их.