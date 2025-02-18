Сборы триллера «Конклав» превысили 100 млн долларов

Художественный фильм «Конклав» через четыре месяца после премьеры смог заработать $ 100 млн. Сохранение интереса к триллеру, вероятно, связано с многочисленными наградами и номинациями.

В субботу лента Эдварда Бергера была признана лучшим фильмом на премии BAFTA, а чуть ранее получила сразу восемь номинаций на «Оскар». Картину называют одним из главных открытий года в кино.

Сюжет «Конклава» основан на романе Роберта Харриса и рассказывает о политических интригах в Ватикане. Кардинал, которому поручено найти преемника папы римского, оказывается в центре заговора и пытается расследовать секреты погибшего.

Триллер получил официальный прокат в России, но смог заработать менее 80 млн рублей. В феврале «Конклав» появится в одном из отечественных онлайн-кинотеатров.