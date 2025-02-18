Фильм Уэса Андерсона «Королевство полной луны» выходит в повторный прокат

Россия празднует вторую премьеру фильма Уэса Андерсона "Королевство полной луны", который нужно рассматривать покадрово, разинув рот от счастья. Не кино, а гирлянда живописных шедевров, где примитивизм смешался с ориентальной стилистикой каких-нибудь индийских ковриков. Авторское кино веселого мастера.

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Все мизансцены картины фронтальны, все сущее условно и нарочито плоско, как в детском картонном театре. Траектории перемещения персонажей невероятны, каждая композиция лаконична, парадоксальна и очень смешна. В стилистике многое от клипа - яркого, с пулевым монтажом и мизансценами, которые врезаются в память независимо от их смысла.

Индия поразила воображение режиссера еще со времен "Поезда на Дарджилинг", потому что ее влияние чувствуется даже в Новой Англии, где происходит действие "Королевства". Юмор скорее английский, чем американский, типажи британские, абсурдистская атмосфера бойскаутского лагеря "Айвенго" напоминает фильм Элема Климова "Добро пожаловать...". В век цифрового кино картина снята на 16-мм пленку, где даже цветовая гамма кажется радугой в кукольном театре.

А еще эти композиции похожи на вылепленные из папье-маше сцены рождественских мистерий. И это неудивительно: герои полюбили друг друга во время исполнения в церквушке "Ноева ковчега" - детской оперы-мистерии Бриттена.

К концу фильма наводнение едва не снесет городок, и мы не видели наводнения азартнее и смешнее. А пока оно назревает, герои успеют влюбиться. Героям по 12 лет, и, согласно отдельным мнениям, фильму надо бы дать возрастной ценз 70+, потому что в 12 лет дети и думать не должны о любви и уж тем более не должны наносить друг другу первые поцелуи.

Мальчик Сэм у дебютанта Джареда Гилмана - маленький еврей, напоминающий маленького японца. Девочка Сузи у дебютантки Кары Хэйуорд - почти Лолита, охотно позирующая художнику в позе Венеры. Оба прекрасно вписались в звездный актерский состав, где Брюс Уиллис в роли городского шерифа, Билл Мюррей и Фрэнсис Макдорманд в ролях родителей не по годам решительной Сузи, Эдвард Нортон забавен в роли предводителя скаутов и Боб Балабан неотразим в роли рассказчика - он же гид по местности и по фильму. Кроме них, есть еще Тильда Суинтон и Джейсон Шварцман, у каждого свой блестящий номер.

Драматургия носит прикладной характер: общий абрис прост, а дьявол в деталях. Это бегство влюбленных в пампасы, где скачут ковбои и леший бродит, а на неведомых дорожках следы невидимых зверей, и даже есть кот ученый: Сузи не в силах оставить котенка дома, и он сопровождает влюбленную пару в корзинке-переноске. А потом будет паника в городке и неотразимо смешные телефонные переговоры шерифа, который ведет расследование, не вставая со стула. А потом новоявленных Ромео с Джульеттой застукают в одной палатке в объятиях друг друга. Но самумы и смерчи родительской ярости покажутся легким бризом в сравнении с природным катаклизмом, который бог, не выдержав людской глупости, обрушит на городок. Для исторической достоверности действие фильма помещено в середину 60-х - именно тогда Новая Англия реально пострадала от свирепого наводнения.

Уэс Андерсон ни во что не углубляется. Он довольствуется тем, что любовно смакует гротескные состояния человеческих организмов и обществ примерно так, как в живописи это делал Брейгель - его экранные многофигурные композиции выполнены талантливо и остроумно, и в каждом углу что-то происходит невероятное. Его союзники - оператор Роберт Йомэн, задающий головокружительные ракурсы, и художник Адам Стокхаузен, работавший на столь же условных фильмах "Через Вселенную" и "Продюсеры". И как в "Поезде на Дарджилинг" мы побывали в Индии, увиденной хватким взглядом влюбившегося в этот экзотический мир человека, так теперь в "Королевстве полной луны" узнали Новую Англию, как бы увиденную детскими глазами, столь же характерную, сколь и мифическую, не существующую в природе. Она живет в воображении художника - как само Королевство полной луны было порождением фантазий влюбленных детишек. Боб Балабан ведет повествование, будто читает детские приключенческие книжки, которые так обожает Сузи. И путешествие героев в американские пампасы, как в романах Жюля Верна, исправно фиксируется на карте страны Лимпопо.

А в принципе такое кино детям смотреть вредно - дети должны зубрить ответы для ЕГЭ, а не прыгать на батуте, не танцевать при полной луне и не корчить из себя пиратов.