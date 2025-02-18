Создатель «Острых козырьков» рассказал о будущем проекта

«Острые козырьки» в каком-то виде продолжатся после полнометражного фильма
Вселенная «Острых козырьков» не будет закрыта после выхода готовящегося полнометражного фильма, а получит какое-то развитие. Об этом рассказал создатель криминальной саги Стивен Найт.
«Я не могу это анонсировать, но скажу лишь, что мир «Острых козырьков» будет продолжаться», — ответил он на вопрос о возможности появления нового фильма или сериала в интервью BBC Breakfast.
Сейчас он готовит полнометражную версию, которая должна завершить историю Томаса Шелби. Съемочный процесс завершился 13 декабря, сейчас фильм на постпродакшне.
«Сейчас мы собираем его. Это фантастика. У нас лучшие британские актеры в одном месте, включая Стивена (Грэма). По тем рабочим материалам и монтажным сборкам, что я видел, могу сказать — никто не будет разочарован. Это совершенно невероятная вещь», — поделился впечатлениями Найт, добавив, что фильм станет «очень подходящим способом завершить эту часть истории «Острых козырьков»».
В продолжении отмеченной наградами гангстерской саги, действие которой разворачивается на беззаконных улицах Бирмингема начала XX века, Киллиан Мерфи вернется к роли Томми Шелби. В актерском составе также появится Барри Кеоган и Ребекка Фергюсон.
Даты премьеры у полнометражки пока нет. Релиз состоится на Netflix.