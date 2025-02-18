Создатель «Острых козырьков» рассказал о будущем проекта

Вселенная «Острых козырьков» не будет закрыта после выхода готовящегося полнометражного фильма, а получит какое-то развитие. Об этом рассказал создатель криминальной саги Стивен Найт.

© кадр из сериала «Острые козырьки»

« Я н е м о г у э т о а н о н с и р о в а т ь , н о с к а ж у л и ш ь , ч т о м и р « О с т р ы х к о з ы р ь к о в » б у д е т п р о д о л ж а т ь с я » , — о т в е т и л о н н а в о п р о с о в о з м о ж н о с т и п о я в л е н и я н о в о г о ф и л ь м а и л и с е р и а л а в интервью BBC Breakfast.

Сейчас он готовит полнометражную версию, которая должна завершить историю Томаса Шелби. Съемочный процесс завершился 13 декабря, сейчас фильм на постпродакшне.

« С е й ч а с м ы с о б и р а е м е г о . Э т о ф а н т а с т и к а . У н а с л у ч ш и е б р и т а н с к и е а к т е р ы в о д н о м м е с т е , в к л ю ч а я С т и в е н а ( Г р э м а ) . П о т е м р а б о ч и м м а т е р и а л а м и м о н т а ж н ы м с б о р к а м , ч т о я в и д е л , м о г у с к а з а т ь — н и к т о н е б у д е т р а з о ч а р о в а н . Э т о с о в е р ш е н н о н е в е р о я т н а я в е щ ь » , — п о д е л и л с я в п е ч а т л е н и я м и Н а й т , д о б а в и в , ч т о ф и л ь м с т а н е т « о ч е н ь п о д х о д я щ и м с п о с о б о м з а в е р ш и т ь э т у ч а с т ь и с т о р и и « О с т р ы х к о з ы р ь к о в » » .

В продолжении отмеченной наградами гангстерской саги, действие которой разворачивается на беззаконных улицах Бирмингема начала XX века, Киллиан Мерфи вернется к роли Томми Шелби. В актерском составе также появится Барри Кеоган и Ребекка Фергюсон.

Даты премьеры у полнометражки пока нет. Релиз состоится на Netflix.