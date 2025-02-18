Сериал по мотивам фильма "Москва слезам не верит" получил новое название
Идут съемки сериала по мотивам культового советского фильма "Москва слезам не верит" от создателей "Слова пацана. Кровь на асфальте".
На недавней презентации онлайн-кинотеатра Wink режиссер Жора Крыжовников (снимает в соавторстве с женой Ольгой Долматовской) и сценарист Андрей Золотарев рассказали подробности будущей премьеры. Прежде всего объявили новое название. "Москва слезам не верит. Все только начинается". Во-вторых, показали свежий ролик и подтвердили, что сериал будет мюзиклом. В ролике, в частности, звучала знаменитая песня о Москве: "Эти слова о тебе, Москва".
Ранее были известны имена некоторых артистов, которые снимаются в сериале. Главные роли исполнят Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский. После премьеры в онлайн-кинотеатре Wink.ru сериал выйдет на телеканале СТС.
Прямая речь
Иван Янковский, актер:
"Мой персонаж - очень интеллигентный, добрый, светлый герой. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская, "принц". Так что мы стараемся пойти в сторону "принца на белом коне", человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня. Мне после достаточно темных, тяжелых и драматических работ: "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Преступление и наказание" нужен был момент некой разрядки и увода в другой жанр, в более семейный, романтический, светлый. Меня зацепил и сценарий, очень тронула вся история, и, конечно, режиссеры Андрей Николаевич (Жора Крыжовников) и Оля замечательные, я всегда счастлив с ними поработать. С Андреем Николаевичем после "Слова пацана" для меня абсолютный праздник быть на площадке, мы друг друга понимаем и в одном направлении размышляем..."