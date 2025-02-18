Сериал по мотивам фильма "Москва слезам не верит" получил новое название

Идут съемки сериала по мотивам культового советского фильма "Москва слезам не верит" от создателей "Слова пацана. Кровь на асфальте".

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На недавней презентации онлайн-кинотеатра Wink режиссер Жора Крыжовников (снимает в соавторстве с женой Ольгой Долматовской) и сценарист Андрей Золотарев рассказали подробности будущей премьеры. Прежде всего объявили новое название. "Москва слезам не верит. Все только начинается". Во-вторых, показали свежий ролик и подтвердили, что сериал будет мюзиклом. В ролике, в частности, звучала знаменитая песня о Москве: "Эти слова о тебе, Москва".

Ранее были известны имена некоторых артистов, которые снимаются в сериале. Главные роли исполнят Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский. После премьеры в онлайн-кинотеатре Wink.ru сериал выйдет на телеканале СТС.

Прямая речь

Иван Янковский, актер: