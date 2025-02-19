В Петербурге состоялась премьера фильма "Северный полюс" Александра Котта
Премьера приключенческого экшн-фильма "Северный полюс" о героическом походе первой советской атомной подводной лодки "К-3" к Северному полюсу прошла в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Аврора", передает корреспондент ТАСС.
«Мы снимали кино по реальным событиям, у нас были прекрасные консультанты. Это было интереснейшее приключение, <…> каждый день мы сталкивались с чем-то необъяснимым, и я понял одно, что подводники - это герои, — сказал журналистам режиссер картины Александр Котт. — <…> Лет 20 назад я снимал Андрея Мерзликина в своем первом фильме про подводников, назывался фильм "Конвой PQ-17", где он играл командира подводной лодки. И вот через 20 лет мне предложили снять кино про атомную подводную лодку, и я понял, что на Андрея Мерзликина можно опереться».
Перед показом на сцену поднялись участники работавшей над фильмом команды.
«Работали ребята ответственно, серьезно, с большим уважением к той теме, к которой мы прикасались, к людям, которые вокруг нас были. Историческая удаленность настолько велика, что мы не будем говорить о реконструкции, но о художественном переосмыслении мы можем смело сказать. <…> Мы постарались рассказать так, чтобы это была и наша частица, и тех людей, о которых мы говорили, и чтобы эта частица была передана дальше», — сказал исполнитель главной роли Андрей Мерзликин.
Действие картины разворачивается в период обострения противостояния СССР и США в начале 1960-х годов. Первая советская атомная подводная лодка "К-3" ("Ленинский комсомол") отправилась в сложный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. Цель миссии - демонстрация мощи советского Военно-морского флота.
«Для меня очень радостно приветствовать вас на премьере очень петербургского фильма, - сказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. - <…> Первый пункт - многие присутствующие здесь являются петербуржцами, а это уже делает фильм петербургским. Второе - большая часть фильма снималась в Петербурге. И третье, честно говоря, самое главное - в 2021 году подводная лодка "Ленинский комсомол" К-3 получила петербургскую прописку благодаря совместным усилиям ребят из "Острова фортов", министерства обороны, всех наших друзей и коллег, которые создали наш кластер "Остров фортов"».
Соорганизатор проекта "Остров фортов" Марика Коротаева добавила, что представленная в кино подводная лодка, на которой происходят все события, в настоящий момент находится в Кронштадте, в новом современном Музее военно-морской славы России. Это единственная подводная лодка, которая стоит в закрытом музее.
Об актерах и съемках
Главные роли в картине исполнили Андрей Мерзликин, Елена Север, Евгений Миронов. Также в проекте приняли участие Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Игорь Гордин, Сергей Перегудов и Анатолий Котенев.
Съемки фильма заняли около пяти лет и проходили в Петербурге, в Москве и сразу в трех локациях Заполярья: в Мурманске, Полярном и Заозерске. Декорации для съемок дрейфующей советской полярной станции и подлодки возвели прямо на льду залива в Сестрорецке.
В широкий прокат картина выйдет с 27 февраля.