В Петербурге состоялась премьера фильма «Северный полюс»

Премьера приключенческого экшн-фильма "Северный полюс" о героическом походе первой советской атомной подводной лодки "К-3" к Северному полюсу прошла в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Аврора", передает корреспондент ТАСС.

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« М ы с н и м а л и к и н о п о р е а л ь н ы м с о б ы т и я м , у н а с б ы л и п р е к р а с н ы е к о н с у л ь т а н т ы . Э т о б ы л о и н т е р е с н е й ш е е п р и к л ю ч е н и е , < … > к а ж д ы й д е н ь м ы с т а л к и в а л и с ь с ч е м - т о н е о б ъ я с н и м ы м , и я п о н я л о д н о , ч т о п о д в о д н и к и - э т о г е р о и , — с к а з а л ж у р н а л и с т а м р е ж и с с е р к а р т и н ы Александр Котт. — <…> Лет 20 назад я снимал Андрея Мерзликина в своем первом фильме про подводников, назывался фильм "Конвой PQ-17", где он играл командира подводной лодки. И вот через 20 лет мне предложили снять кино про атомную подводную лодку, и я понял, что на Андрея Мерзликина можно опереться».

Перед показом на сцену поднялись участники работавшей над фильмом команды.

« Р а б о т а л и р е б я т а о т в е т с т в е н н о , с е р ь е з н о , с б о л ь ш и м у в а ж е н и е м к т о й т е м е , к к о т о р о й м ы п р и к а с а л и с ь , к л ю д я м , к о т о р ы е в о к р у г н а с б ы л и . И с т о р и ч е с к а я у д а л е н н о с т ь н а с т о л ь к о в е л и к а , ч т о м ы н е б у д е м г о в о р и т ь о р е к о н с т р у к ц и и , н о о х у д о ж е с т в е н н о м п е р е о с м ы с л е н и и м ы м о ж е м с м е л о с к а з а т ь . < … > М ы п о с т а р а л и с ь р а с с к а з а т ь т а к , ч т о б ы э т о б ы л а и н а ш а ч а с т и ц а , и т е х л ю д е й , о к о т о р ы х м ы г о в о р и л и , и ч т о б ы э т а ч а с т и ц а б ы л а п е р е д а н а д а л ь ш е » , — с к а з а л и с п о л н и т е л ь г л а в н о й р о л и Андрей Мерзликин.

Действие картины разворачивается в период обострения противостояния СССР и США в начале 1960-х годов. Первая советская атомная подводная лодка "К-3" ("Ленинский комсомол") отправилась в сложный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. Цель миссии - демонстрация мощи советского Военно-морского флота.

« Д л я м е н я о ч е н ь р а д о с т н о п р и в е т с т в о в а т ь в а с н а п р е м ь е р е о ч е н ь п е т е р б у р г с к о г о ф и л ь м а , - с к а з а л в и ц е - г у б е р н а т о р П е т е р б у р г а Б о р и с П и о т р о в с к и й . - < … > П е р в ы й п у н к т - м н о г и е п р и с у т с т в у ю щ и е з д е с ь я в л я ю т с я п е т е р б у р ж ц а м и , а э т о у ж е д е л а е т ф и л ь м п е т е р б у р г с к и м . В т о р о е - б о л ь ш а я ч а с т ь ф и л ь м а с н и м а л а с ь в П е т е р б у р г е . И т р е т ь е , ч е с т н о г о в о р я , с а м о е г л а в н о е - в 2 0 2 1 г о д у п о д в о д н а я л о д к а " Л е н и н с к и й к о м с о м о л " К - 3 п о л у ч и л а п е т е р б у р г с к у ю п р о п и с к у б л а г о д а р я с о в м е с т н ы м у с и л и я м р е б я т и з " О с т р о в а ф о р т о в " , м и н и с т е р с т в а о б о р о н ы , в с е х н а ш и х д р у з е й и к о л л е г , к о т о р ы е с о з д а л и н а ш к л а с т е р " О с т р о в ф о р т о в " » .

Соорганизатор проекта "Остров фортов" Марика Коротаева добавила, что представленная в кино подводная лодка, на которой происходят все события, в настоящий момент находится в Кронштадте, в новом современном Музее военно-морской славы России. Это единственная подводная лодка, которая стоит в закрытом музее.

Об актерах и съемках

Главные роли в картине исполнили Андрей Мерзликин, Елена Север, Евгений Миронов. Также в проекте приняли участие Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Игорь Гордин, Сергей Перегудов и Анатолий Котенев.

Съемки фильма заняли около пяти лет и проходили в Петербурге, в Москве и сразу в трех локациях Заполярья: в Мурманске, Полярном и Заозерске. Декорации для съемок дрейфующей советской полярной станции и подлодки возвели прямо на льду залива в Сестрорецке.

В широкий прокат картина выйдет с 27 февраля.