В Москве прошла премьера «Красного шелка»

В Москве прошла премьера фильма "Красный шелк"
Премьера российско-китайского ретро-детективного экшена режиссера Андрея Волгина с сербским актером Милошем Биковичем в главной роли прошла в московском кинокомплексе "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
В широкий прокат фильм выйдет 20 февраля. Действия картины разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая.
Премьеру посетили актеры Милош Бикович, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Ярослав Могильников, режиссер "Красного шелка" Андрей Волгин, композитор музыки к фильму Михаил Афанасьев и другие.
Сербский актер прибыл на премьеру с тростью и передвигался, хромая. По сообщению ассистента коммуникационного агентства, занимающегося разработкой промо-кампании фильма, Бикович восстанавливается после травмы ноги. Обстоятельства происшествия с актером собеседник агентства не уточнил.
Премьеру также посетили заслуженная артистка РФ Алена Свиридова, режиссер Федор Бондарчук, актеры Иван Добронравов, Иван Жвакин, Екатерина Кабак, музыкальные исполнители Тимур Родригез и Митя Венгеров.
Перед премьерой на сцене в "Октябре" представили музыкальные номера с участием российской балерины и китайской танцовщицы в традиционном костюме.
Впечатления от фильма
«Картина производит впечатление, интересно, — поделился мнением с ТАСС режиссер Николай Лебедев. — Не все ровно, но любопытно. Замечательно, что кинематограф помогает дружить друг с другом, не ссориться странам».
Режиссер подчеркнул, что благодаря фильму "Китай больше узнает о нас, а мы больше узнаем о Китае", что, по его мнению, очень важно.
«Это невероятно захватывающая история, — сказал ТАСС актер Могильников. — И я читал сценарий на одном дыхании, фильм я смотрел тоже на одном дыхании. Потому что я полностью до этого не видел. И в общем, это классно, мы все под впечатлением».