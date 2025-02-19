В Москве прошла премьера «Красного шелка»

Премьера российско-китайского ретро-детективного экшена режиссера Андрея Волгина с сербским актером Милошем Биковичем в главной роли прошла в московском кинокомплексе "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

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В широкий прокат фильм выйдет 20 февраля. Действия картины разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая.

Премьеру посетили актеры Милош Бикович, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Ярослав Могильников, режиссер "Красного шелка" Андрей Волгин, композитор музыки к фильму Михаил Афанасьев и другие.

Сербский актер прибыл на премьеру с тростью и передвигался, хромая. По сообщению ассистента коммуникационного агентства, занимающегося разработкой промо-кампании фильма, Бикович восстанавливается после травмы ноги. Обстоятельства происшествия с актером собеседник агентства не уточнил.

Премьеру также посетили заслуженная артистка РФ Алена Свиридова, режиссер Федор Бондарчук, актеры Иван Добронравов, Иван Жвакин, Екатерина Кабак, музыкальные исполнители Тимур Родригез и Митя Венгеров.

Перед премьерой на сцене в "Октябре" представили музыкальные номера с участием российской балерины и китайской танцовщицы в традиционном костюме.

Впечатления от фильма

« К а р т и н а п р о и з в о д и т в п е ч а т л е н и е , и н т е р е с н о , — п о д е л и л с я м н е н и е м с Т А С С р е ж и с с е р Николай Лебедев. — Не все ровно, но любопытно. Замечательно, что кинематограф помогает дружить друг с другом, не ссориться странам».

Режиссер подчеркнул, что благодаря фильму "Китай больше узнает о нас, а мы больше узнаем о Китае", что, по его мнению, очень важно.