Вышел трейлер драмеди Freaky Tales

Кинокомпания Lionsgate выпустила трейлер драмеди Freaky Tales с Педро Паскалем в главной роли. В ролике показали персонажа актёра и других героев.

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Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Действие фильма происходит в 1987 году в калифорнийском Окленде. В истории будут колоритные персонажи с звездой НБА, коррумпированным полицейским, женским рэп-дуэтом, подростками-панками, неонацистами и сборщиком долгов.

Режиссёрами ленты выступили Анна Боден и Райан Флек. Вместе с Паскалем в ленте снялись Ангус Клауд и Том Хэнкс. Премьера ленты состоится 4 апреля. Есть вероятность, что картина получил официальный прокат и в России.