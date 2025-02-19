Ольга Любимова заявила о победе России в киноиндустрии

Россия развенчала миф о невыживаемости киноиндустрий после ухода голливудского кино, заявила ТАСС министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, после ухода Голливуда произошел скачок в сборах российских кинолент.

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« Е с т ь р я д м и ф о в , в к о т о р ы х м ы ж и л и п р е ж д е , с а м и т о г о н е з н а я . Н а п р и м е р , н а м г о в о р и л и : " Н и о д н а к и н е м а т о г р а ф и я в м и р е , п р о с т о с е т ь к и н о т е а т р о в н е в ы ж и в е т б е з а м е р и к а н с к о г о к и н о " . Э т о н е п р а в д а . О к а з а л о с ь , ч т о э т о м и ф » , — с к а з а л м и н и с т р .

Любимова подчеркнула, что благодаря увеличению средств на производство фильмов и поддержке российских кинотеатров количество последних начало расти. Произошел скачок и в сборах российских кинолент.

« Р а н ь ш е у н а с б ы л о о д и н - д в а " м и л л и а р д н и к а " в г о д , а с е й ч а с - у ж е ч е т ы р е т о л ь к о в н а ч а л е 2 0 2 5 г о д а » , — д о б а в и л а с о б е с е д н и ц а а г е н т с т в а .

Кроме того, как отметила министр, наблюдается большой интерес к российской анимации со стороны Латинской Америки и Азии. "Смешариков", по ее словам, дети из Китайской Народной Республики и вовсе считают своим мультсериалом.

Любимова добавила, что Россия заинтересована в том, чтобы выйти на совместное производство кинопродукции с КНР. Соответствующие поручения уже даны главами двух государств, отметила министр. Такие же намерения Любимова выразила и в отношении кинопроизводителей из Индии.