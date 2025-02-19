Кто снимется в триллере Nowhere Fast от создателя «Фарго»

По данным издания Variety, Крис Пайн, снявшийся в «Чудо-женщине» и «Неуправляемом», сыграет ведущую роль в криминальном триллере Nowhere Fast.

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Сюжет расскажет о преступнике из маленького городка, который случайно убивает племянника своего босса. С этого момента его жизнь меняется и ему приходится бороться за собственное выживание.

Снимет ленту Ной Хоули, создатель сериалов «Фарго» и «Легион» для телеканала FX, а также создатель и режиссёр грядущего сериала «Чужой: Земля». Ной также выступит сценаристом триллера.

Кто ещё сыграет в фильме, не сообщается. Когда начнутся съёмки, тоже не сообщают. Дату премьеры не раскрывают.