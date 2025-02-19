Про что будет новая картина режиссеров фильма «Топ Ган: Мэверик»

Издание Deadline сообщило, что режиссёр Джозеф Косински и продюсер Джерри Брукхаймер вновь поработают вместе. Они уже сотрудничали во время работы над фильмом «Топ Ган: Мэверик».

© Чемпионат.com

Косински и Брукхаймер начнут работать над проектом про НЛО. Сообщается, что проект, пока не получивший названия, похож на политический триллер 1976 года «Вся президентская рать» Алана Дж. Пакулы, в котором рассказывается о раскрытии информации об НЛО. По меньшей мере девять компаний, включая Amazon, Skydance, Lionsgate, Sony, Warner Bros, Paramount, 20th, Apple и Universal, борются за права на выпуск ленты.

Дэвид Груш, бывший офицер разведки ВВС США и разоблачитель в Пентагоне, который в 2023 году привлёк к себе внимание своими заявлениями о причастности правительства США к исследованиям неопознанных летающих объектов, будет исполнительным продюсером и консультантом проекта.