По моноспектаклю «Паралимпиец» поставят фильм

18 февраля в Москве состоялась премьера моноспектакля "Паралимпиец" Романа Габриа, известного петербургского театрального режиссера. Почти все спектакли Романа поставлены по его собственным текстам или инсценировкам. Для спектакля "Паралимпиец" он написал монолог спортсмена Паши Кондратьева. Это вымышленный персонаж, на создание которого режиссера вдохновили судьбы реальных людей.

© Кадр из репортажа РГ

Спектакль идет всего час, но зрителю хватает этого времени, чтобы сопереживать герою, радоваться его маленьким внутренним победам. В основе сюжета - личная история. В своих монологах Паша рассказывает о произошедшем с ним несчастном случае, в результате которого он стал не таким, как все. Несмотря на все трудности своего положения, Паша демонстрирует свою силу духа, стойкость и решимость. Он выигрывает соревнования и едет на Параолимпиаду в Токио, где намерен победить. Сцена превращена в дорожку плавательного бассейна настолько реалистично, что у зрителей создается полное ощущение, что они находятся на настоящих соревнованиях.

Спектакль наполнен интерактивными фрагментами. Молодой актер Виталий Ярош взаимодействует со зрителями. Кстати, на вопрос корреспондента "РГ" о том, какой момент в спектакле любимый, Виталий ответил:

«Когда зрительница его кормит кашей».

В спектакле Виталий мастерски справился с задачей. Однако, по его собственному признанию, роль инвалида далась ему настолько тяжело, что ему пришлось обратиться к психотерапевту.

На обсуждении после спектакля гостям премьеры объявили, что в 2026 году начнут снимать фильм по мотивам спектакля. Режиссером картины также станет Роман Габриа, а главную роль сыграет Виталий Ярош. В фильме будет показана полная история главного героя.

Мы обратились к одному из продюсеров будущей картины Тамаре Богдановой и поинтересовались, чего ждать зрителям.

«Рабочее название фильма - "Паралимпиец". Мое знакомство с творчеством Романа Габриа началось с его одноименного спектакля, а уже потом я познакомилась с другими его работами. Роман готов к кинематографу, и думаю, что кинематограф готов встретить творчество этого режиссера. Эта история, казалось бы, одноименная, но с другой стороны, она еще и архетипичная, современная. Для меня это такой первый фильм, который находится в социальной тематике, и мы должны придумывать различные художественные решения, как и в жанре, так и в повествовании. Виталий Ярош будет играть главную роль, и мы планируем в 2026 году съемки. Это вызов для нас - сделать эту картину. Сейчас мы пишем сценарий и думаем над локациями и героями», — поделилась Тамара.

После спектакля зрители и журналисты активно обсуждали увиденное. Интересно, вызовет ли фильм у зрителя такие же живые эмоции. Будем ждать премьеру.

Прямая речь

Роман Габриа, режиссер: