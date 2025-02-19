Вышел трейлер романтической комедии «Клёвый УLove» — премьера 24 апреля

Кинокомпания «Карропрокат» представила дебютный трейлер фильма «Клёвый УLove». Романтическая комедия выйдет в российский прокат уже 24 апреля.

Вышел трейлер романтической комедии «Клевый УLove»
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Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Карропрокат». Права на видео принадлежат «Карропрокату».

Лента расскажет историю трёх подруг с проблемами в личной жизни, которые случайно попадают на соревнования по рыбалке, где надеются найти «подходящих мужчин». Гоша будет очаровывать Милану, Игорь не узнает свою ассистентку и будет завоёвывать Аню, а Даниил попытается найти общий язык с Викой.

Главные роли в картине исполнили Ингрид Олеринская («Мастер»), Ирина Безряднова («Крюк»), Алина Алексеева («По щучьему велению»), Виктор Васильев («Киберпапа»), Роман Курцын («Бременские музыканты»), Алексей Золотовицкий («Волшебный участок») и другие актёры. Режиссёром выступил Максим Максимов («Не одна дома»).

Фильмы и сериалы
По щучьему веленью
Бременские музыканты
Мастер
Ирина Безряднова
Алексей Золотовицкий
Роман Курцын
Ингрид Олеринская
Алина Алексеева
Максим Максимов
Виктор Васильев