Что известно о фильме «Туда» с Ириной Старшенбаум

В 2025 году в российский кинопрокат выходит романтическая комедия «Туда» с Ириной Старшенбаум в главной роли. По сюжету героиня вместе с неразговорчивым попутчиком отправляется в путешествие на такси. «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте и советует отечественные роуд-муви, которые стоит посмотреть в ожидании премьеры.

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«Туда»: главное о фильме

«Туда» — предстоящий российский ромком режиссера Ивана Петухова о путешествии двух непохожих людей и открытиях, которые ждут их в дороге.

Дата выхода

Фильм «Туда» выйдет в прокат 15 мая 2025 года. Трейлера картины пока нет.

Сюжет

Молодая актриса Вера (Ирина Старшенбаум) решается на большое приключение — поездку из Москвы в Уфу на такси. Вера — яркая, общительная, оптимистичная, ее отличают энергичность и легкий взгляд на жизнь.

А вот попутчик актрисы — таксист Вадим (Петр Федоров) — полная ее противоположность. Он очень серьезный и основательный, не любит вести пустые разговоры и надеется просто выполнить свою работу, без лишних знакомств и признаний. Но от Веры ему так просто не отделаться — на ближайшие 1500 километров она его главный собеседник, друг и… может быть, кто-то еще?

Актеры и роли

За создание фильма отвечала студия Bazelevs при поддержке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», а также продюсеры Тимур Асадов, Мария Затуловская, Лала Рустамова, Анна Цепелева и Ара Хачатрян. Режиссером и сценаристом картины выступил Иван Петухов, который уже работал с Ириной Старшенбаум в своем дебютном режиссерском проекте «Сестры». Роль Вадима исполнил Петр Федоров, известный зрителям по сериалам «Перевал Дятлова» и «Ласт квест».

«Ира и Петя дают нам столько жизни, сколько даже в самых оптимистичных мечтах сложно было ожидать», — Иван Петухов, режиссёр.

Ирина Старшенбаум тоже тепло отозвалась о фильме и своем партнере по съемкам.

«Петю я очень люблю и уважаю как художника, человека и артиста. Мы очень много лет уже общаемся, знакомы, всегда мечтали в кадре встретиться, — призналась актриса. — И когда мы обсуждали главного героя, режиссер говорил: "Я вижу только Петю". Это был самый большой подарок».

Еще в фильме можно будет увидеть Ингрид Олеринскую, Алексея Серебрякова и Степана Девонина. Также в картине снялась Евгения Добровольская, ушедшая из жизни в январе 2025 года, — эта роль стала для нее одной из последних.

Съемки прошли летом 2024 года в Москве, Уфе, Казани, Владимире и Нижнем Новгороде. Официальный дистрибьютор проекта — компания «НМГ "Кинопрокат"».

Пять российских фильмов в жанре роуд-муви

27-летний Витька Чеснок не любит свою жизнь. Детство он провел в детдоме, потом по инерции завел семью, а спустя несколько лет понял, что ни близкие, ни работа не приносят ему счастья. А тут еще внезапно судьба подкидывает ему встречу с отцом — бывшим уголовником и калекой. Витька не собирается прощать и тем более нянчиться с новоиспеченным родственником и решает отвезти его в дом инвалидов.

Мирон Алексеевич, директор крупного комбината, потерял жену Таню. Похоронить он ее решает по древнему обычаю финно-угорского племени мери, которое когда-то жило в Северном Поволжье, но практически утратило свою идентичность. Вместе с телом Тани и фотографом Аистом, которому поручено запечатлеть обряд погребения, Мирон отправляется в те места, где когда-то с женой они проводили медовый месяц. По пути он делится с Аистом своими самыми значимыми воспоминаниями.

«Купе номер шесть»

Фильм совместного производства России и Финляндии, лауреат Каннского кинофестиваля и та самая картина, после которой Шон Бэйкер пригласил Юру Борисова в «Анору».

Согласно сюжету, в одном купе оказываются два очень непохожих человека: начитанная финская студентка, которая едет в Мурманск, чтобы изучить петроглифы (от древнегреческого πέτρος — камень, γλυφή — резьба; изображения, высеченные на камнях), и грубоватый русский шахтер. Первоначальная неприязнь постепенно перерастает в симпатию, и герои видят друг в друге родные души.

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«Адам и Ева»

В постапокалиптической Москве остаются всего двое людей: актриса Марина и ученый-интроверт Виктор. Обнаружив такое соседство, они сначала отказываются общаться, но потом понимают, что вместе выживать легче. Немного обустроив быт, они решают отправиться на поиски других людей, — теперь им нужно совершить длинную поездку по стране (и при этом не прибить друг друга).