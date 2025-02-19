Что известно о фильме «Туда» с Ириной Старшенбаум

Фильм «Туда», 2025 год: дата выхода, сюжет, актеры
В 2025 году в российский кинопрокат выходит романтическая комедия «Туда» с Ириной Старшенбаум в главной роли. По сюжету героиня вместе с неразговорчивым попутчиком отправляется в путешествие на такси. «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте и советует отечественные роуд-муви, которые стоит посмотреть в ожидании премьеры.
«Туда»: главное о фильме
- Страна: Россия;
- Жанр: комедия;
- Режиссер: Иван Петухов;
- Сценарист: Иван Петухов;
- Продюсеры: Тимур Асадов, Лала Рустамова, Мария Затуловская;
- Оператор: Павел Беклемишев;
- В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Александра Романова, Андрей Целяков/
«Туда» — предстоящий российский ромком режиссера Ивана Петухова о путешествии двух непохожих людей и открытиях, которые ждут их в дороге.
Дата выхода
Фильм «Туда» выйдет в прокат 15 мая 2025 года. Трейлера картины пока нет.
Сюжет
Молодая актриса Вера (Ирина Старшенбаум) решается на большое приключение — поездку из Москвы в Уфу на такси. Вера — яркая, общительная, оптимистичная, ее отличают энергичность и легкий взгляд на жизнь.
А вот попутчик актрисы — таксист Вадим (Петр Федоров) — полная ее противоположность. Он очень серьезный и основательный, не любит вести пустые разговоры и надеется просто выполнить свою работу, без лишних знакомств и признаний. Но от Веры ему так просто не отделаться — на ближайшие 1500 километров она его главный собеседник, друг и… может быть, кто-то еще?
Актеры и роли
За создание фильма отвечала студия Bazelevs при поддержке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», а также продюсеры Тимур Асадов, Мария Затуловская, Лала Рустамова, Анна Цепелева и Ара Хачатрян. Режиссером и сценаристом картины выступил Иван Петухов, который уже работал с Ириной Старшенбаум в своем дебютном режиссерском проекте «Сестры». Роль Вадима исполнил Петр Федоров, известный зрителям по сериалам «Перевал Дятлова» и «Ласт квест».
«Ира и Петя дают нам столько жизни, сколько даже в самых оптимистичных мечтах сложно было ожидать», — Иван Петухов, режиссёр.
Ирина Старшенбаум тоже тепло отозвалась о фильме и своем партнере по съемкам.
«Петю я очень люблю и уважаю как художника, человека и артиста. Мы очень много лет уже общаемся, знакомы, всегда мечтали в кадре встретиться, — призналась актриса. — И когда мы обсуждали главного героя, режиссер говорил: "Я вижу только Петю". Это был самый большой подарок».
Еще в фильме можно будет увидеть Ингрид Олеринскую, Алексея Серебрякова и Степана Девонина. Также в картине снялась Евгения Добровольская, ушедшая из жизни в январе 2025 года, — эта роль стала для нее одной из последних.
Съемки прошли летом 2024 года в Москве, Уфе, Казани, Владимире и Нижнем Новгороде. Официальный дистрибьютор проекта — компания «НМГ "Кинопрокат"».
Пять российских фильмов в жанре роуд-муви
«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
- Год выхода: 2017;
- Режиссер: Александр Хант;
- Сценарист: Алексей Бородачев;
- В ролях: Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Алина Насибуллина, Георгий Кудренко, Роман Шаляпин, Александра Велескевич, Ксения Орлова.
27-летний Витька Чеснок не любит свою жизнь. Детство он провел в детдоме, потом по инерции завел семью, а спустя несколько лет понял, что ни близкие, ни работа не приносят ему счастья. А тут еще внезапно судьба подкидывает ему встречу с отцом — бывшим уголовником и калекой. Витька не собирается прощать и тем более нянчиться с новоиспеченным родственником и решает отвезти его в дом инвалидов.
«Овсянки»
- Год выхода: 2010;
- Режиссер: Алексей Федорченко;
- Сценарист: Денис Осокин;
- В ролях: Юрий Цурило, Игорь Сергеев, Юлия Ауг, Виктор Сухоруков, Лариса Домаскина, Вячеслав Мелехов, Ольга Добрина, Иван Тушин, Ольга Гилева.
Мирон Алексеевич, директор крупного комбината, потерял жену Таню. Похоронить он ее решает по древнему обычаю финно-угорского племени мери, которое когда-то жило в Северном Поволжье, но практически утратило свою идентичность. Вместе с телом Тани и фотографом Аистом, которому поручено запечатлеть обряд погребения, Мирон отправляется в те места, где когда-то с женой они проводили медовый месяц. По пути он делится с Аистом своими самыми значимыми воспоминаниями.
«Купе номер шесть»
- Год выхода: 2021;
- Режиссер: Юхо Куосманен;
- Сценаристы: Андрис Фельдманис, Ливия Ульман, Любовь Мульменко;
- В ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг, Валентина Бодягина, Денис Пьянов, Василий Зинькевич.
Фильм совместного производства России и Финляндии, лауреат Каннского кинофестиваля и та самая картина, после которой Шон Бэйкер пригласил Юру Борисова в «Анору».
Согласно сюжету, в одном купе оказываются два очень непохожих человека: начитанная финская студентка, которая едет в Мурманск, чтобы изучить петроглифы (от древнегреческого πέτρος — камень, γλυφή — резьба; изображения, высеченные на камнях), и грубоватый русский шахтер. Первоначальная неприязнь постепенно перерастает в симпатию, и герои видят друг в друге родные души.
«О чем говорят мужчины»
- Год выхода: 2010;
- Режиссер: Дмитрий Дьяченко;
- Сценаристы: Леонид Барац, Сергей Петрейков, Ростислав Хаит;
- В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Нонна Гришаева, Нина Русланова, Жанна Фриске, Сергей Никоненко, Федор Добронравов, Андрей Макаревич.
Третий фильм участников комического театра «Квартет И»: четверо друзей отправляются в Одессу на концерт. По дороге они делятся своими воспоминаниями из детства и юности, подкалывают друг друга и, конечно, обсуждают женщин. Промежуточной остановкой оказывается село Бельдяжки, после которого поездка начинает играть новыми красками.
«Адам и Ева»
- Год выхода: 2024;
- Режиссер: Илья Фарфель;
- Сценарист: Сергей Калужанов;
- В ролях: Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова, Николай Добрынин, Валентина Мазунина, Антон Токарев, Виктория Цыганкова, Илья Фарфель.
В постапокалиптической Москве остаются всего двое людей: актриса Марина и ученый-интроверт Виктор. Обнаружив такое соседство, они сначала отказываются общаться, но потом понимают, что вместе выживать легче. Немного обустроив быт, они решают отправиться на поиски других людей, — теперь им нужно совершить длинную поездку по стране (и при этом не прибить друг друга).