Фильм «Туда», 2025 год: дата выхода, сюжет, актеры

В 2025 году в российский кинопрокат выходит романтическая комедия «Туда» с Ириной Старшенбаум в главной роли. По сюжету героиня вместе с неразговорчивым попутчиком отправляется в путешествие на такси. «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте и советует отечественные роуд-муви, которые стоит посмотреть в ожидании премьеры.

Что известно о фильме «Туда» с Ириной Старшенбаум
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«Туда»: главное о фильме

«Туда» — предстоящий российский ромком режиссера Ивана Петухова о путешествии двух непохожих людей и открытиях, которые ждут их в дороге.

Дата выхода

Фильм «Туда» выйдет в прокат 15 мая 2025 года. Трейлера картины пока нет.

Сюжет

Молодая актриса Вера (Ирина Старшенбаум) решается на большое приключение — поездку из Москвы в Уфу на такси. Вера — яркая, общительная, оптимистичная, ее отличают энергичность и легкий взгляд на жизнь.

А вот попутчик актрисы — таксист Вадим (Петр Федоров) — полная ее противоположность. Он очень серьезный и основательный, не любит вести пустые разговоры и надеется просто выполнить свою работу, без лишних знакомств и признаний. Но от Веры ему так просто не отделаться — на ближайшие 1500 километров она его главный собеседник, друг и… может быть, кто-то еще?

Актеры и роли

За создание фильма отвечала студия Bazelevs при поддержке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», а также продюсеры Тимур Асадов, Мария Затуловская, Лала Рустамова, Анна Цепелева и Ара Хачатрян. Режиссером и сценаристом картины выступил Иван Петухов, который уже работал с Ириной Старшенбаум в своем дебютном режиссерском проекте «Сестры». Роль Вадима исполнил Петр Федоров, известный зрителям по сериалам «Перевал Дятлова» и «Ласт квест».

«Ира и Петя дают нам столько жизни, сколько даже в самых оптимистичных мечтах сложно было ожидать», — Иван Петухов, режиссёр.

Ирина Старшенбаум тоже тепло отозвалась о фильме и своем партнере по съемкам.

«Петю я очень люблю и уважаю как художника, человека и артиста. Мы очень много лет уже общаемся, знакомы, всегда мечтали в кадре встретиться, — призналась актриса. — И когда мы обсуждали главного героя, режиссер говорил: "Я вижу только Петю". Это был самый большой подарок».

Еще в фильме можно будет увидеть Ингрид Олеринскую, Алексея Серебрякова и Степана Девонина. Также в картине снялась Евгения Добровольская, ушедшая из жизни в январе 2025 года, — эта роль стала для нее одной из последних.

Съемки прошли летом 2024 года в Москве, Уфе, Казани, Владимире и Нижнем Новгороде. Официальный дистрибьютор проекта — компания «НМГ "Кинопрокат"».

Пять российских фильмов в жанре роуд-муви

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

27-летний Витька Чеснок не любит свою жизнь. Детство он провел в детдоме, потом по инерции завел семью, а спустя несколько лет понял, что ни близкие, ни работа не приносят ему счастья. А тут еще внезапно судьба подкидывает ему встречу с отцом — бывшим уголовником и калекой. Витька не собирается прощать и тем более нянчиться с новоиспеченным родственником и решает отвезти его в дом инвалидов.

«Овсянки»

Мирон Алексеевич, директор крупного комбината, потерял жену Таню. Похоронить он ее решает по древнему обычаю финно-угорского племени мери, которое когда-то жило в Северном Поволжье, но практически утратило свою идентичность. Вместе с телом Тани и фотографом Аистом, которому поручено запечатлеть обряд погребения, Мирон отправляется в те места, где когда-то с женой они проводили медовый месяц. По пути он делится с Аистом своими самыми значимыми воспоминаниями.

«Купе номер шесть»

Фильм совместного производства России и Финляндии, лауреат Каннского кинофестиваля и та самая картина, после которой Шон Бэйкер пригласил Юру Борисова в «Анору».

Согласно сюжету, в одном купе оказываются два очень непохожих человека: начитанная финская студентка, которая едет в Мурманск, чтобы изучить петроглифы (от древнегреческого πέτρος — камень, γλυφή — резьба; изображения, высеченные на камнях), и грубоватый русский шахтер. Первоначальная неприязнь постепенно перерастает в симпатию, и герои видят друг в друге родные души.

«О чем говорят мужчины»

Третий фильм участников комического театра «Квартет И»: четверо друзей отправляются в Одессу на концерт. По дороге они делятся своими воспоминаниями из детства и юности, подкалывают друг друга и, конечно, обсуждают женщин. Промежуточной остановкой оказывается село Бельдяжки, после которого поездка начинает играть новыми красками.

«Адам и Ева»

В постапокалиптической Москве остаются всего двое людей: актриса Марина и ученый-интроверт Виктор. Обнаружив такое соседство, они сначала отказываются общаться, но потом понимают, что вместе выживать легче. Немного обустроив быт, они решают отправиться на поиски других людей, — теперь им нужно совершить длинную поездку по стране (и при этом не прибить друг друга).

Фильмы и сериалы
Овсянки
О чём говорят мужчины
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Сестры
Антон Токарев
Ольга Гилева
Иван Тушин
Виктория Цыганкова
Шон Бейкер
Денис Пьянов
Степан Девонин
Алина Насибуллина
Александр Хант
Лариса Домаскина
Динара Друкарова
Александра Велескевич
Антон Филипенко
Иван Петухов
Сергей Калужанов
Георгий Кудренко
Нина Русланова
Юхо Куосманен
Любовь Мульменко
Александра Романова
Роман Шаляпин
Ольга Добрина
Ксения Орлова
Ара Хачатрян
Ингрид Олеринская
Сергей Петрейков
Ростислав Хаит
Александр Демидов
Леонид Барац
Юрий Цурило
Игорь Сергеев
Валентина Мазунина
Алексей Серебряков
Дмитрий Чеботарев
Камиль Ларин
Дмитрий Дьяченко
Сергей Никоненко
Денис Осокин
Алексей Федорченко
Евгения Добровольская
Ирина Старшенбаум
Андрей Макаревич
Федор Добронравов
Николай Добрынин
Ольга Лапшина
Юлия Ауг
Евгений Ткачук
Полина Максимова
Нонна Гришаева
Петр Федоров
Жанна Фриске
Виктор Сухоруков