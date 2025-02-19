Стало известно, выйдет ли в России драма «Мелочи жизни»

13 марта дистрибьюторская компания "Про:взгляд" выпускает в прокат пронзительную историю "Мелочи жизни", основанную на реальной истории. Фильм является экранизацией бестселлера ирландской писательницы Клэр Киган, номинированного на Букеровскую премию.

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Действия сюжета разворачиваются в Ирландии 1985 года накануне Рождества. Билл Ферлонг, скромный угольщик и отец семейства, случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. Герой намерен добиться справедливости, но для этого ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.

Режиссером ленты выступил Тим Миллантс ("Острые козырьки", "Легион", "Ночные вызовы"). Продюсерами стали Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и сам Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер", "Острые козырьки", "Начало", "Темный рыцарь", "Бэтмен", "28 дней спустя"), исполнивший главную роль в ленте.

«Однажды ночью на съемках Оппенгеймера я предложил Мэтту Дэймону сделать фильм, потому что я просто влюбился в эту книгу. Клэр Киган - экстраординарный писатель. Сила истории и ее простота просто сразили меня», — отметил актер.

В фильме появятся и такие известные актеры, как Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Любовь, сбивающая с ног", "Госфорд-парк", "Чернобыль", "Эквилибриум", "Вселенная Стивена Хокинга", "Анна Каренина"), Клэр Данн ("Человек паук: Вдали от дома", "Последняя дуэль"), Киран Хайндс ("Белфаст", "Игра престолов"), Мишель Фэйрли ("Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I", "Игра престолов", "Филомена", "Отбросы", "Другие", "Форс-мажоры") и другие.