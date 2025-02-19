Завершился первый сезон «Вашего дружелюбного соседа Человека-паука»

Сегодня на Disney+ вышли финальные эпизоды первого сезона мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Теперь на сервисе можно посмотреть все 10 серий проекта.

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«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» расскажет новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. Предыстория у героя будет той же, но сам сюжет пойдёт по другой линии. В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступит не Тони Старк, а Норман Озборн — будущий Зелёный гоблин.

Над вторым сезоном шоу уже почти закончили работу. Более того, уже даже трудятся над третьим сезоном. Проект получил в основном положительные оценки критиков и зрителей.