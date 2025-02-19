Создатели сериала «Патриот» поделились впечатлениями от съемок в «Москино»

В феврале на телеканале ТНТ состоялась премьера нового сезона комедийного сериала «Патриот». Авторы проекта поделились впечатлениями от съемок в кинопарке «Москино» и рассказали о сюжете продолжения.

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Главный герой народного хита «Патриот» — Саня Кучин, который возвращается после армии в родной городок, и хочет дисциплинировать всех местных алкоголиков и хулиганов, применяя армейские методы. Однако вскоре герой понимает, что сможет помочь людям и защитить Родину, только продолжив службу, и поступает в академию ФСБ.

Съемки четвертого сезона проходили в уличных декорациях «Глухая деревня», общей площадью около 27 000 кв. м, которые представляют собой несколько деревенских улиц, частный дом и лужайку. Специально для съемок в кинопарк доставили несколько аутентичных домов из подмосковных деревень, чтобы передать подлинную обстановку русской глубинки.

— Все сезоны «Патриота» мы делаем одной командой, потому что это классный проект, никто не хочет из него уходить и расставаться с героями. Мы получаем большое удовольствие от совместной работы. Кроме того, проводить съемки на территории кинопарка «Москино» — это особенный опыт. В кинопарке столько возможностей для натурных съемок самых разных проектов — современных и исторических. Тут максимально комфортно работать. Это нельзя описать словами — это нужно увидеть, — поделился режиссер проекта Николай Бурлак.

В четвертом сезоне Саня Кучин готовится к написанию диплома в академии ФСБ, но никак не может определиться с темой. Просится вернуться на родину, проведать родных и привести в порядок голову. За время визита в родной город Саня понимает, что близким вновь нужна его помощь. Герой остается решать их проблемы. Узнать, получилось ли у Сани помочь родным, можно после просмотра сериала на телеканале ТНТ с понедельника по четверг в 20:00, а также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Окко и Premier.

— Четвертый сезон мы сразу задумывали снимать в декорациях кинопарка «Москино», так как знали, что там есть такая замечательная декорация «Глухая деревня» с домами, улочками, дворами. Вообще уникальность кинопарка именно в том, что там все собрано в одном месте. Не надо ехать в другие города, села. Рядом и павильоны, и натурные декорации. И там же — гостиница, где можно остановиться всей съемочной группе, — рассказал сценарист и креативный продюсер Леонид Коньшин.

Главные роли в сериале исполнили: Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Дмитрий Журавлев, Владимир Афанасьев и другие. Среди сценаристов Леонид Коньшин, Сергей Андриянов, Алексей Базанов, Александр Кагарманов и Николай Бурлак. Режиссером нового сезона вновь выступил Николай Бурлак. Производством проекта занимается компания Good Story Media.

Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен первый этап развития: построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.