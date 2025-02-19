Вышел трейлер психотриллера со звездой шоу «Импровизаторы»

Картина киностудии АРК-Фильм "Последний день рождения" получила трейлер и дату начала проката - 13 марта.

© Российская Газета

Главные роли сыграют Арсений Попов и Ольга Прокофьева. Фильм представит компания кинологистика "Кинологистика".

По сюжету большая семья - родители, сестра и три брата - собирается на празднование дня рождения. Но семейная идиллия разрушается. Оказывается, что семья - искусственно созданный проект одного из "братьев" и по совместительству опытного психолога, ищущего "формулу счастья". Но в математические расчеты вмешивается любовь, которую нельзя предвидеть и рассчитать.

Режиссером фильма стал Юрий Астахов. Автор сценария - Сергей Калужанов ("Мажор"). Продюсеры - покойный Вадим Абдрашитов, Дмитрий Потемкин, Юрий Беленький и другие.

Главные роли в фильме сыграли звезда шоу "Импровизаторы" Арсений Попов и народная артистка Российской Федерации Ольга Прокофьева ("Моя прекрасная няня").

В фильме также снялись Артур Сопельник ("Т-34"), Александр Андриенко ("По зову сердца"), Наталья Бергер ("Шпион"), Полина Беленькая ("Дом образцового содержания").