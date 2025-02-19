Автор первой экранизации «Сегуна» высказался о новом сериале

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, режиссёр первой экранизации «Сёгуна» 1980 года раскритиковал новый сериал. По мнению Джерри Лондона, проект 2024 года слишком сосредоточен на истории Японии, поэтому не смог сильно завлечь американскую аудиторию.

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Новая версия в корне отличается от моей. В основе моей была история любви Джона Блэкторна и Тоды Марико, а экранизация 2024 года сфокусирована на истории Японии и больше рассказывает про Торанагу, который был Сёгуном. Новый сериал невероятно «техничен» и с трудом может завлечь американскую аудиторию.

Также Лондон заявил, что шоу получило множество наград «незаслуженно», так как у него не было других достойных противников среди сериалов.

Ранее авторы сериала «Сёгун» объявили, что написание сценария для второго сезона шоу уже завершено.