Что известно об онлайн-премьере фильма «Финист. Первый богатырь»

Фильм «Финист. Первый богатырь» выйдет в стриминговом сервисе START уже 22 февраля — спустя полтора месяца после выхода в кинотеатрах. За время проката он заработала 2,731 млрд рублей. Такой результат позволил картине стать самым кассовым фильмом богатырской киновселенной.

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«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».