Рецензия на третий сезон сериала «Белый лотос»

Всё только началось, а проблемы уже неизбежны.

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«Белый лотос» — один из самых обласканных сериалов последних лет. Его называли главным шоу 2023-го, награждали за лучшие музыку, монтаж и титры. Актрису Дженнифер Кулидж, которая играла глупенькую, наглую и поразительно живую даму, лучшей актрисой второго плана назвали, кажется, все.

О третьем сезоне, который стартовал 17 февраля, говорили ещё больше — особенно в России. Изначально на важную роль взяли Милоша Биковича («Вызов», «Холоп»), но затем его отменили из-за политической позиции. Впрочем, это не помешало оставить в сериале русский след. Неизвестную роль исполнил Юрий Колокольников, а один из фитнес-тренеров в новом отеле — наш соотечественник.

Но каким получился третий сезон? Об этом судить рано, однако начало многообещающее.

«Белый лотос»: главное о сериале

«Белый лотос»: где смотреть?

Первый эпизод доступен в онлайн-кинотеатре Max. Серии выходят по одной в неделю, финал сезона намечен на 6 апреля. Официальных озвучки и субтитров нет.

Видео размещено на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

О чём вообще «Белый лотос»?

«Белый лотос» — дорогой международный отель. В первом сезоне нам показали его гавайскую версию, во втором — итальянскую. Комнаты везде шикарные, спа-процедуры омолодят даже старика, виды захватывают.

Публика в отель приезжает состоятельная и, на первый взгляд, счастливая. На деле у всех секреты в шкафу, и рано или поздно они приводят к убийствам. Вот невероятная красотка, вышедшая замуж за молодого богача. Вскоре она выяснит, что избранник — полный болван и вызывает лишь раздражение. Вот две влюблённые пары, что круто отрываются. Пары серий хватит, чтобы все друг другу изменили или начали подозревать во всех грехах. А вот успешная коммерсантка, заслужившая отдых. Она вроде добрая и наивная, но скоро разрушит чью-то мечту.

После оптимистичного начала отель превращался в логово гадюк. В итоге отпуск вечно завершался кровью. Иногда всё оборачивалось одним случайным ударом. Иногда — безумной резнёй со множеством жертв. Саму жертву не раскрывали, поэтому зритель до последнего гадал, кого именно настигла беда. Впрочем, при любом раскладе кто-то возвращался домой в слезах, а кто-то в условиях стресса раскрывался, сближался с семьёй, чинил брак.

Смотреть за гостями «Белого лотоса» дико интересно. Секрет как в хитром сценарии, так и в выдающемся касте. В кадр заглядывали Сидни Суини, Александра Даддарио, Обри Плаза, Тео Джеймс — все регулярно удивляли. Хватало и молодых талантов: Беатриче Гранно до «Лотоса» мало кто знал, однако она стала сердцем второго сезона.

Важно, что все сезоны самостоятельны. Там свои герои, локации, истории и взаимоотношения. Единственные связи — отель «Белый лотос» и героиня Дженнифер Кулидж, которая в продолжении по логичным причинам не появится.

Третий сезон пока не рванул, но уже интересно

В новом сезоне события переместились в Таиланд. По деревьям лазают обезьяны, повсюду буддийские храмы, вода кристально чистая. Место кажется райским, но зрителю по старой традиции обозначают: всё закончится смертями.

Поводов для конфликтов уже хватает. К примеру, среди героев есть три давние подруги, которые безостановочно хвалят друг друга и кажутся тотальными милашками. Вот только внимательный зритель сразу поймёт: девицы ненавидят друг друга и скоро вусмерть разругаются.

Хозяйка отеля подкатывает к троице и явно замышляет махинацию. А на мужа этой владелицы точит зуб суровый депрессивный мужик. Он уже поскандалил с большим финансовым воротилой. Воротилу тем временем поджимает журналист, который вот-вот раскроет какие-то махинации.

Это лишь малая часть героев, того же Юрия Колокольникова ещё даже не показали. Но все связаны хитрыми нитями и уже формируют ту самую «химию». Косо или романтично друг на друга поглядывают, потихоньку обнажают тайны, впутываются в неприятности. Ничего толком не началось, а напряжение уже чувствуется.

В касте снова полно звёзд. Таинственного мужчину, который прибыл в отель не за отдыхом, играет Уолтон Гоггинс, тот самый Гуль из «Фоллаута». Его юная спутница — Эйми Лу Вуд, звезда «Полового воспитания». Среди трёх подруг выделяется Кэрри Кун, которая блистала в «Оставленных». В общем, почти всех актёров вы уже видели. Для полного счастья осталось лишь познакомиться с персонажем Колокольникова.

Стартового эпизода мало, чтобы всерьёз разбирать новый сезон. «Белый лотос» вообще сложно смотреть в формате «одна серия в неделю». История здесь раскрывается неторопливо, персонажи проявляют себя аккуратно. Команда ставит на обволакивающую атмосферу, ощущение неизбежной трагедии и финальный взрыв, когда всё накаляется до предела. Уж лучше дождаться всех эпизодов и в полной мере насладиться режиссурой.

Другой проблемой кажется Таиланд. В прошлом сезоне Италия с её достопримечательностями, нравами и горячими жителями была полноправным персонажем. У Таиланда, кажется, мало шансов повторить трюк. Тем более от Гавайев из первого сезона страну пока отличают только тусующиеся на деревьях обезьяны.

«Белый лотос»: стоит ли смотреть?

Уже нет сомнений, что третий сезон окажется таким же изощрённым и интригующим, как прошлые. Если любите «Белый лотос», убеждать вас не нужно. Но если не смотрели, обязательно попробуйте. Только учтите, что новую историю лучше проглатывать залпом, когда выйдут все эпизоды.

Оценка начала третьего сезона «Белого лотоса» — 7,5 из 10

Понравилось

Отличный каст

Всё прекрасно выглядит

У персонажей уже чувствуется глубина.

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