Легендарный скандалист: как музыкант стал первым в СССР «миллионером»

Юрий Антонов советский и российский артист, композитор, песни которого наизусть знает не одно поколение. Общий тираж его пластинок достиг почти пятидесяти миллионов. Об авторе мелодичных и романтичных песен, любимых миллионами, в материале MIR24.TV.

Детство и юность композитора

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. Его мать Наталья Михайловна работала бухгалтером. Отец Михаил Васильевич был офицером морской пехоты, участников Великой Отечественной войны. Также у Юрия есть младшая сестра Жанна.

После войны его отец служил в военной администрации Берлина, после был переведен в Беларусь. Юрий закончил музыкальную школу в городе Молодечно Минской области, а после и музыкальное училище по специальности аккордеон. Руководил хором в железнодорожном депо с 14 лет. После училища преподавал в детской музыкальной школе Минска, затем был солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии.

С ноября 1964 года Антонов служил во внутренних войсках МВД СССР, после чего вернулся в филармонию. Там он руководил ансамблем «Тоника и выступал вместе с народным артистом БССР Виктором Вуячичем.

Первые хиты

Позже Антонов ушел из «Тоники и переехал в Ленинград. Там он стал участником вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары в качестве клавишника. Также в ВИА он впервые попробовал себя в роли вокалиста, исполнив и композиции собственного сочинения, среди которых «Если любишь ты, «Аэропорт и другие.

В 1970 году песня Антонова «Нет тебя прекрасней в исполнении Евгения Броневицкого из «Поющих гитар стала настоящим хитом. На волне успеха Юрий Михайлович переехал в Москву. Там он сменил несколько музыкальных коллективов «Веселые ребята, «Добрые молодцы и прочие. В репертуары коллективов входили песни авторства Антонова. Позже его сочинения стали исполнять и другие коллективы. Например, группа «Земляне исполнила хит Антонова «Поверь в мечту и другие, в репертуаре Льва Лещенко есть песня «Твоя судьба, у Валерия Ободзинского — «Наша магистраль. Успех песен рос, но сам Антонов оставался в тени исполнителей и не был известен широкой публике. Его не показывали на советском телевидении из-за того, что он не состоял в Союзе композиторов СССР. Членом Союза Антонов стал лишь в 1995 году.

Песни Антонова в кино

Слава пришла к Юрию Антонову в период сотрудничества с рок-группой «Аракс в 1979 году. На клавишных в коллективе играл Александр Буйнов. Группа вместе с Антоновым записала три мини-альбома, которые вышли тиражом более 20 миллионов копий. Многие песни стали саундтреками к фильму «Берегите женщин.

Композитор активно сотрудничал с кинопроизводителями. Его песни можно услышать в фильмах «Прежде, чем расстаться (где он сыграл роль Рыжикова), «Салон красоты, «Дураки умирают по пятницам и в других. Также Антонов исполнил несколько ролей. Его можно увидеть в музыкальной ленте «Отчего ж нам не петь! 1968 года, комедии «Куда он денется! 1981 года и драме «Незнакомая песня 1983 года.

В 1990-е музыка композитора зазвучала в анимационном фильме «Приключения кузнечика Кузи по мотивам книги Михаила Пляцковского 1979 года и мюзикла, написанного Пляцковским совместно с Антоновым в 1983 году. В 2016 году сочиненные Антоновым мелодии попали в мультфильм «Три богатыря и морской царь.

Первые съемки и выходы на сцену

В 1983 году, когда Антонов стал солистом филармонии в Чечено-Ингушетии, получил звание заслуженного артиста. Тогда же Антонов впервые появился на центральном телевидении — в песенном телешоу «Шире круг. На шоу он впервые исполнил композицию «Шире круг. Она вошла в репертуар ВИА «Синяя птица, с которым в те годы Антонов вместе гастролировал.

Этот год был успешным для Антонова. Помимо дебютного появления на экранах, он дождался от фирмы грамзаписи «Мелодия выпуска своего первого полноценного альбома — «Крыша дома твоего. Также в 1983-м — с песней «Крыша дома твоего — ему удалось пройти в финал главного телевизионного конкурса страны «Песня года. В общей сложности к началу 2000-х музыкант выпустил около двух десятков пластинок и дисков тиражом почти 50 миллионов копий.

Советский миллионер

Антонов не скрывал высокого заработка за счет авторских отчислений и выступлений. В месяц Юрий Михайлович мог заработать от 10 до 15 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата в стране составляла 100-120 рублей.

«В условиях Советского Союза большие деньги не играли решающей роли. Существовал определенный достаток, который был достаточен для комфортной жизни. У меня было две машины «Жигули: одна нуждалась в ремонте, на другой я ездил. Хватало средств на ужин в ресторане, покупку подарков для девушки... Но купить квартиру было невозможно.

По этой причине музыкант стремился откладывать деньги. Даже в сложные времена перестройки ему удавалось сохранить большую часть накоплений.

Скандалы на выступлениях

Юрий Антонов стал неугодным артистом из-за скандала на концерте в Самаре в 1987 году. Во время выступления кто-то из зрителей выкрикнул «Халтура! Антонов молча ушел за кулисы и не вернулся назад. После этого директор Москонцерта объявил певцу строгий выговор «за неэтичное поведение.

Кроме того, во время концерта в Тольятти Антонов подшутил над членами местного отделения КПСС. В результате артисту запретили выезжать за рубеж, перестали показывать по телевидению, а песни на время исчезли из радиоэфиров.

Личная жизнь артиста

Юрий Антонов всегда пользовался популярностью, но о своей личной жизни говорил неохотно. В 1969 году после переезда из Минска в Ленинград музыкант начал выступать с ВИА «Поющие гитары. Тогда он встретил девушку по имени Анастасия. Девушка мечтала уехать в Америку и Юрий, полный чувств к своей возлюбленной, решился на эмиграцию вместе с ней. В 1976 году молодые люди вступили в брак и начали планировать свое будущее за границей. Им удалось получить разрешение на выезд, и они приобрели билеты.

Однако накануне отъезда Юрий, под влиянием настойчивых аргументов своих родителей, которые выступали против эмиграции, изменил свое решение. В результате Анастасия выехала за границу одна и больше не вернулась.

Через некоторое время Юрий Антонов встретил Мирославу. Югославская красавица прибыла в СССР в начале 1980-х годов. Она убедила артиста переехать с ней в Хорватию. Несмотря на сомнения и предостережения со стороны родственников, Антонов все же решил заключить брак.

Близкие друзья певца рассказывали, что благодаря браку с Мирославой, Антонов имел возможность приобретать музыкальное оборудование в Югославии и отправлять его на продажу в Советский Союз. Спустя несколько месяцев Антонов вернулся на родину. Хотя он еще некоторое время поддерживал связь с Мирославой, их отношения в итоге прекратились. Мирослава осталась жить в Загребе, который теперь является столицей Хорватии.

О последней жене Антонова — Анне — в открытых источниках практически нет информации. Известно, что она живет во Франции и родила ему дочь Людмилу. Но и этот брак композитора распался. Предположительно, также из-за разного мнения о том, в какой стране лучше жить. В 1996 году у Юрия Антонова родился сын Михаил. Кто является матерью — неизвестно.

Сейчас Антонов живет в загородном доме вместе со своими питомцами. Артист спасает уличных кошек и собак. Также Юрий Михайлович обожает птиц, поэтому на его участке обитают гуси, куры и экзотические фазаны.