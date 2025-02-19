Студия показала трейлер драмы «Литвяк» о легендарной советской летчице

Киностудия «28 Панфиловцев» опубликовала дебютный трейлер исторической драмы «Литвяк» о легендарной советской лётчице Лидии Литвяк. В ролике показали центральных героев ленты и их боевые будни.

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Видео доступно на YouTube-канале «Киностудия 28 Панфиловцев». Права на видео принадлежат киностудии «28 Панфиловцев».

Согласно реальной истории, полк Лидии Литвяк и Екатерины Будановой летал на истребителях Як-1. Он сражался в небе над Сталинградом, Ростовом и Миус-фронтом. Литвяк — Герой Советского Союза и самый результативный ас среди женщин во время Второй мировой войны.

В актёрский состав вошли Полина Чернышова, Пётр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьёва, Полина Пушкарук, Иван Бровин, Андрей Некрасов, Андрей Жилин, Никита Петросян, Пётр Логачёв и другие. Кресло режиссёра занял Андрей Шальопа, снявший «28 панфиловцев».

Премьера в кинотеатрах России состоится до конца 2025 года.