Появились первые кадры триллера «Холланд, Мичиган»

Компания Amazon поделилась первыми кадрами триллера «Холланд, Мичиган». На них оказались изображены герои актёров Николь Кидман («Плохая девочка»), Гаэля Гарсиа Берналя («Моцарт в джунглях»), Мэттью Макфэдиена («Гордость и предубеждение») и Джуда Хилла («Призраки в Венеции»).

© Чемпионат.com

Сюжет ленты рассказывает о Нэнси Вандергрут, которая счастливо живёт со своим мужем и сыном в небольшом городе Холланд. Но однажды Нэнси вместе со своим коллегой начинает раскрывать некую тайну и понимает, что всё в её жизни совершенно не то, чем кажется. Режиссёром выступил Мими Кейв («Свежатинка»).

Премьера картины состоится 27 марта в стриминговом сервисе Prime Video.

Первые кадры

© Amazon

© Amazon

© Amazon