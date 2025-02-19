Опубликован трейлер фильма «Эрика Лару»

Трейлер фильма «Эрик Лару» (Eric Larue) обнародовала 18 февраля 2025 года кинокомпания Magnolia Pictures. Это режиссерский дебют актера Майкла Шеннона, где главные роли исполнили Джуди Грир, Александр Скарсгард, Элисон Пилл, Пол Спаркс, Трейси Леттс, Энни Пэррис, Кейт Аррингтон и другие.

© скриншот из фильма «Эрика Лару»

Главные герои история – родители мальчика по имени Эрик Лару, который застрелил трёх своих одноклассников. Супруги по-разному переживают произошедшее. Мать Дженис (Грир) двигается по жизни, как в тумане, и не может избавиться от гнева и разочарования. В то время как ее муж Рон (Скарсгард) нашел убежище в церкви, Дженис трудно искать утешения в своей вере, несмотря на мольбы пастора исцелить ее раны, встретившись с матерями жертв ее сына.

- Большинство фильмов кажутся мне похожими на укол, - говорит Майкл Шеннон. - Вы вводите иглу, нажимаете на поршень, и пленка вставляется в кассету, а за ней быстро следует любой желаемый эффект: восторг, катарсис и т. д. Я не хотел делать укол. Я хотел создать карту леса, который пугает, но через который нужно пройти. И даже с картой вы можете не найти дорогу. Но вы должны попытаться.

Премьера «Эрика Лару» состоялась в 2023 году на фестивале «Трайбека» и еще нескольких киносмотрах. В американский прокат фильм выйдет 4 апреля, а 11-го состоится его онлайн-релиз.