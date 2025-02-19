Русские мультфильмы покажут в Бахрейне

В Бахрейне продолжаются "Русские сезоны". Масштабный международный проект, призванный познакомить другие страны с лучшими образцами российской культуры, напомним, открылся в королевстве 27 января, а в ближайшие дни представит очередную серию любопытных событий.

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Свою программу здесь уже начал "Союзмультфильм" - легендарная студия в эти дни показывает юным зрителям нашу классику: "Умку", "Простоквашино". Кроме того, художники-мультипликаторы проведут мастер-классы "Богатыри земли русской" и "Щелкунчик", а у маленьких жителей королевства будет возможность создать свой собственный мультфильм. Отдельную программу подготовили для профессионального сообщества - специалисты прочтут лекции о современных техниках анимации.

А 24 февраля на сцене Национального театра Королевства Бахрейн выступят артисты выдающегося дагестанского ансамбля танца "Лезгинка". Зрителям будет представлена яркая программа "Мир сквозь танец", в которую войдут знаковые для коллектива хореографические композиции: "Приветственная лезгинка", "В горах мое сердце", "Праздник в горном ауле", "Кинжалы".