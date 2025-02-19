В кино выходит «200% Волк»

20 марта на экраны отечественных кинотеатров выходит анимационная картина «200% Волк» – продолжение мультфильма «100% Волк».

В жизни Фредди Люпина всё по-прежнему: пока родственники-оборотни превращаются в волков, он так и остаётся единственным оборотнем-пуделем. Веру в собственные способности подрывают насмешки: волки хвастаются деятельной помощью людям, заявляя, что пуделю героический подвиг не под силу. Катастрофой оборачивается и заветное желание Фредди. На Землю прилетает лунный дух, который рассказывает о грядущем столкновении планеты и Луны. В компании друзей Люпин отправляется в большое путешествие, чтобы восстановить космический порядок и доказать, что может быть героем.

Алекс Стадерманн вновь в режиссёрском кресле. За годы индустриального развития опытный кинематографист побывал сотрудником Disney, где работал над такими проектами, как «Бэмби 2» и «Тарзан 2», а также срежиссировал мультфильмы «Пчёлка Майя» и «Невероятный Блинки Билл».

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