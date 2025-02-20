Что известно о третьем сезоне сериала «Почка»

В марте 2025 года на стриминговом сервисе KION выйдет третий сезон комедийного сериала «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. С наглой чиновницей Натальей Кустовой зрители познакомились в 2022 году, а продолжение вышло в 2023-м — второй сезон «Почки» неоднократно лучших проектов года. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой (и, возможно, финальной) части российского драмеди: раскрывает сюжет, актерский состав и дату выхода третьего сезона.

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«Почка»: главное о сериале

Страна: Россия

Жанр: драмеди

Режиссер: Мария Шульгина

Сколько серий: 18 (2 сезона)

Длительность одной серии: 25-30 минут

Когда вышла первая серия: 2022 год

Когда выйдет 3-й сезон: 2025 год

Где смотреть: онлайн-кинотеатр KION

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.1

В главных ролях: Любовь Аксенова, Антон Филипенко, Николай Фоменко, Ирина Розанова и другие

Дата выхода

30 сентября 2024 года стало известно, что зрители увидят продолжение «Почки» в 2025-м. В начале этого года в сети появилась информация, что третья «Почка» выйдет в марте. Точную дату премьеры раскрыл трейлер, опубликованный 11 февраля.

Премьера третьего сезона «Почки» состоится 1 марта 2025 года

Посмотреть шоу можно будет на стриминговом сервисе KION.

Пока неизвестно, сколько серий будет в продолжении сериала. Первый сезон «Почки» состоял из десяти получасовых эпизодов, а второй — из восьми.

Трейлер

В конце ноября третья «Почка» обзавелась первым тизер-постером. 28 января 2025 года на YouTube-канале kionru появился дебютный тизер-трейлер третьего сезона, а полноценный трейлер увидел свет 11 февраля.

Сюжет

«Почка» — комедийный сериал о жизни инспектора пожарной службы Натальи Кустовой (Любовь Аксенова). Наглая чиновница привыкла решать все свои проблемы с помощью связей и уверена, что все можно купить.

В первом сезоне героиня узнала, что тяжело больна, а спасти ее может только пересадка почки. На протяжении сезона Кустова пыталась отыскать донора среди своих кровных родственников.

Во втором сезоне Наталья вновь искала доноров, но уже не для себя, а для своего нового знакомого Миши (Григорий Чабан). Принципиальный мужчина не хотел использовать связи, чтобы ускорить операцию. В итоге Кустовой пришлось отыскать почки для семидесяти человек, которые должны были получить помощь раньше Миши. Для этого чиновница организовала целую подпольную клинику трансплантации в самом центре Москвы.

События третьего сезона развернутся через год после финала второй «Почки»

Коррупционерка Любовь Чарская (Ирина Розанова) попала за решетку, и Наталья заняла ее место. Комфортная жизнь в новой должности длится недолго — о махинациях Кустовой вот-вот узнает суд.

Чтобы выбраться из непростой ситуации, Наталье придется проявить свою фирменную изобретательность. Спасти женщину от тюремного заключения может только новорожденный ребенок — уход за ним гарантирует смягчение приговора. Времени на поиск младенца практически нет, но амбициозная чиновница не привыкла сдаваться.

Производство

О том, что у «Почки» будет третий сезон, впервые Игорь Мишин назвал «Почку» самой яркой франшизой платформы и сообщил, что продолжение истории уже находится в разработке.

Съемки третьего сезона стартовали 25 сентября 2024 года. Завершился съемочный процесс два месяца спустя.

Третья «Почка» — это совместный проект стриминга KION и студии Lookfilm.

К работе над продолжением сериала вернулась режиссер Мария Шульгина. Как и в предыдущих сезонах, Шульгина также трудилась над созданием сценария, а ее соавтором вновь стала Елизавета Тихонова («Давай разведемся!»).

«В продолжении нашего сериала Мария Шульгина и Елизавета Тихонова с подобающей им иронией и интеллигентным гротеском исследуют новые противоречия четкого мира Натальи Кустовой», —Любовь Аксенова, актриса, играет Наталью Кустову в сериале «Почка».

Кстати, изначально в сети предполагали, что над новым сезоном сериала будет работать другая команда. На пост режиссера прочили Александра Собичевского («Я богиня»), а на пост сценаристов — Алину Журину (это был бы ее сериальный дебют) и Асю Беликову («Трудные подростки»).

Будет ли у сериала «Почка» четвертый сезон

Никакой информации о четвертом сезоне сериала «Почка» пока нет.

Режиссер Мария Шульгина назвала третий сезон конечной точкой перерождения главной героини — велика вероятность, что на этом история Натальи Кустовой завершится.

Зато у «Почки» уже точно появится турецкая версия. В январе 2025 года стало известно, что турецкая компания Tumtrak Film планирует снять свою версию сериала.

Сюжет останется неизменным: дерзкая чиновница, привыкшая решать проблемы с помощью взяток, будет искать себе донора почки. Главную героиню будут звать Мирием, а основное действие перенесут в Турцию.

Главная роль в турецкой версии «Почки» досталась актрисе Ханде Эрчел — именно она играет Эду Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь»

Актеры и роли

В третьем сезоне «Почки» вернутся практически все ключевые герои из предыдущих сезонов. Дерзкую чиновницу Наталью Кустову вновь сыграет Любовь Аксенова («Майор Гром: Чумной доктор»). Аксенова призналась, что очень любит свою героиню и всех участников проекта, поэтому была рада вновь вернуться на съемочную площадку.

В третьем сезоне зрители вновь увидят и пожарного Антона в исполнении Антона Филипенко. Герой принимал активное участие в событиях первого сезона, а вот во второй «Почке» не появлялся.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне «Почки»

В актерский состав третьего сезона также Янина Лакоба («Воскресенский»), Леонид Бичевин («Союз спасения»), Валентин Самохин («Мастер и Маргарита») и другие.