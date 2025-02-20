Что известно о третьем сезоне сериала «Колесо времени»

В марте 2025 года на Prime Video выйдет третий сезон «Колеса времени» — фэнтези-сериала по книгам Роберта Джордана. Приключенческая сага рассказывает о мире, в котором только женщины способны безболезненно использовать магию. Новый сезон перенесет на экраны события четвертой книги цикла (всего в «Колесе времени» четырнадцать частей). «Лента.ру» напоминает, чем закончился второй сезон сериала, рассказывает о его сюжете и новых героях, а также раскрывает дату выхода шоу.

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Главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: The Wheel of Time

Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, драма

Шоураннер: Рейф Джадкинс

Сколько серий: 16 (2 сезона)

Длительность одной серии: ~1 час

Когда вышел первый сезон: 2021 год

Когда выйдет третий сезон: март 2025 года

Где смотреть: стриминговый сервис Prime Video

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 7.2

Основа: одноименный цикл романов Роберта Джордана (11 книг) и Брэндона Сандерсона (3 книги по черновикам Джордана)

В главных ролях: Розамунд Пайк, Дэниэл Хенни, Зои Робинс, Мадлен Мэдден и другие

Дата выхода

Второй сезон телесериала «Колеса времени» завершился осенью 2023 года — в сети предполагали, что продолжение фэнтезийной саги увидит свет не раньше осени 2025-го. Позже в сети появились слухи о том, что премьера третьего сезона состоится на полгода раньше. В декабре 2024-го шоураннер «Колеса времени» Рейф Джадкинс подтвердил эти догадки.

Премьера третьего сезона сериала «Колесо времени» состоится 13 марта 2025 года

В этот день на стриминге Prime Video станут доступны сразу три серии нового «Колеса времени». Остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам. Новый сезон будет состоять из восьми серий. Хронометраж эпизодов останется неизменным — от 55 до 70 минут.

Трейлер

Дебютный тизер-трейлер третьей части «Колеса времени» появился на YouTube-канале Prime Video 8 декабря 2024 года. За два месяца минутный видеоролик набрал около семи миллионов просмотров.

Полноценный трейлер был опубликован 12 февраля 2025-го. Одновременно с этим в сети появился и первый постер третьего сезона.

Сюжет

В центре глобального сюжета «Колеса времени» — традиционное для фэнтези противостояние сил Тьмы и Света. История начинается, когда Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) из организации «Айз Седай» и ее страж Лан (Дэниэл Хенни) приезжают в уединенные земли Двуречья. Они пытаются отыскать новую инкарнацию Дракона — избранника, способного либо спасти человечество от зловещего Темного, либо разрушить весь мир. В итоге Морейн отправляется в путешествие вместе с четырьмя молодыми людьми, в одном из которых таится мощь Возрожденного дракона.

Чем закончился второй сезон «Колеса времени» Силам добра удалось одержать победу над предводителем сил Темного, колдуном Ишамаэлем (Фарес Фарес). Ранд ал'Тор (Джоша Страдовски) открыл миру правду о том, что именно он — новый Возрожденный дракон. Предчувствуя скорый конец, Ишамаэль освободил из заточения Отрекшихся — мощных волшебниц, перешедших на сторону зла. Мэт (Барни Харрис) смог использовать древний Рог Валир — артефакт, способный призывать великих духов прошлого. Найнив (Зои Робинс) наконец-то совладала со своими силами и поняла, что хочет помогать простым людям, а не становиться частью «Айз Седай». А еще Ранд познакомился с Илэйн Траканд (Сира Ковни) — наследницей великого королевства Андор.

В третьем сезоне Морейн и Ранд ал'Тор отправятся в опасное путешествие в Айильскую пустошь, чтобы раскрыть истинную судьбу Возрожденного дракона. Героев преследуют Отрекшиеся, Морейн терзают ужасные видения о будущем, а Ранд пытается совладать со своей темной стороной и растущей силой.

В сети предполагают, что третий сезон будет гораздо ближе к литературному первоисточнику.

В основу сюжета ляжет четвертая книга книга цикла под названием «Восходящая тень»

«"Восходящая тень" всегда была моей любимой частью серии. Возможность переместить ее на телевидение и познакомить новую аудиторию с историями, из-за которых я влюбился в эти книги — честь для меня», — признался шоураннер «Колеса времени» Рейф Джадкинс.

Производство

«Колесо времени» продлили на третий сезон летом 2022 года — больше чем за год до премьеры второго сезона.

Созданием третьего сезона «Колеса времени» руководит шоураннер Рейф Джадкинс — один из создателей марвеловских «Агентов Щ.И.Т»

Изначально работа над продолжением должна была начаться летом 2023-го, однако их пришлось перенести на неопределенный срок из-за голливудских забастовок. В итоге съемочный процесс завершился только в марте 2024 года. Снимали третий сезон «Колесо времени» в Чехии, Словении и Южной Африке.

Актеры и роли

В фэнтезийной вселенной «Колеса времени» очень много действующих лиц — количество персонажей превышает две тысячи (для сравнения, в «Войне и мире» около пятисот героев).

Перечислить абсолютно всех героев, которые появятся в продолжении сериала, скорее всего, не получится. Зато можно предположить, кто будет находиться в центре истории — в этом поможет постер третьего сезона, которым Prime Video поделился 12 февраля 2025 года.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне «Колеса времени»

Третий сезон «Колеса времени» должен ввести в сюжет персонажей, которые сыграют значительную роль в будущем всей франшизы.

Среди новых героев — правители влиятельного королевства Андор: королева Моргейз Траканд (Оливия Уилльямс) и ее супруг Лорд Гейбрил (Нуно Лопес), единокровные братья Илэйн по имени Галад (Каллум Керр) и Гейвин (Люк Фетерсон).