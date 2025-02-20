Вышел фильм «Екатерина Великая» с Анной Михалковой

С сегодняшнего дня в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Екатерина Великая» с Анной Михалковой в главной роли. Лента уже доступна в городах страны.

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Согласно синопсису, после эпохи дворцовых переворотов в России появляется новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремлённостью Екатерина смогла доказать, что её место на престоле. Её заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения.

Вместе с Михалковой в актёрский состав вошли Ольга Лерман, Евгений Шварц, Евгений Харитонов, Виктор Добронравов и другие. Кресло режиссёра занял Морад Абдель-Фаттах.